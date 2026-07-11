Controversa care a pus pe jar Campionatul Mondial: Este clar că e aranjat

Meciul dintre Franța și Maroc, câștigat de francezi cu 2-0 în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, a oferit și un moment controversat. În prima repriză, Kylian Mbappe (27 de ani) a fost faultat în careu de Noussair Mazraoui, iar arbitrul Facundo Tello a dictat imediat penalty.

Totuși, execuția loviturii de la 11 metri a fost amânată mai bine de trei minute, timp în care faza a fost analizată în camera VAR. Abia după această verificare, căpitanul Franței a putut executa penalty-ul.

Arbitrii din camera VAR au analizat faza pentru a stabili dacă era nevoie ca centralul Facundo Tello să revadă imaginile la monitor. După câteva minute de verificări, au decis că nu se impune o intervenție și jocul a continuat.

Verificarea a durat peste trei minute, iar apoi Kylian Mbappe a executat lovitura de la 11 metri, însă a ratat. Mai multe persoane din lumea fotbalului, printre care și Erling Haaland, au considerat că întârzierea i-a afectat încrederea atacantului Franței. Mbappe a trimis slab, pe jos, în stânga lui Bono, iar portarul marocan a intuit direcția și a apărat fără probleme.

Jurnaliștii de la The Sun au adunat mai multe reacții apărute după această fază controversată:

„De ce a întârziat arbitrul atât de mult penalty-ul?! E trucat!”;

„Nu, i-au întins o capcană cu acea întârziere!”;

„Arbitrul a întârziat intenționat. Meciul ăsta mă scoate din sărite!”;

„Wow, întârzierea aia pare că a fost aranjată!”;

„E clar că este aranjat! Fac tot ce pot ca Franța să piardă! Doamne ferește, ce a fost cu toată întârzierea de la penalty!”.

Expertul ITV, Roy Keane: „Timpul este inamicul unui atacant!”

„Știu că aceștia sunt jucători de talie mondială, dar este nedrept, pentru că este o situație de presiune. De ce trebuie să aștepte trei minute? Timpul este inamicul unui atacant atunci când aștepți, așa că îi dai avantajul înapoi portarului și echipei care a primit penalty-ul, deci nu este corect!”, a spus fostul căpitan al lui Manchester United.