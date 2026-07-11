Rusia a ajuns să importe carburanți pe măsură ce dronele ucrainene fac ravagii în rafinăriile sale – Zelenski a înființat un comandament special pentru atacuri la mare distanță

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a semnat decretul pentru înființarea unui comandament special de „acțiune la distanță mare” împotriva Rusiei. Potrivit liderului de la Kiev, structura va concentra toate resursele pentru reducerea capacității Rusiei de a duce războiul.

Noul comandament

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut anunțul într-o postare pe rețeaua X, notează Mediafax.

„Astăzi, am semnat un decret prin care se înființează un comandament special în cadrul Forțelor Armate – un comandament menit să aibă un impact pe distanțe lungi și, de fapt, global asupra Rusiei, ca răspuns la acest război. Acest comandament trebuie să concentreze 100% din resursele disponibile asupra reducerii în continuare a capacității Rusiei de a duce războiul”, a afirmat Zelenski în discursul său de vineri seara.

În ultimele săptămâni, Ucraina a sporit atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice a Rusiei, în încercarea de a slăbi eforturile de război ale Moscovei.

Unele atacuri au avut loc și la sute sau chiar mii de kilometri în interiorul teritoriului rus, mai multe instalații rusești fiind incendiate.

Doar vineri, Ucraina a lovit rafinăria de petrol Ilsky din regiunea Krasnodar, una dintre cele mai mari din sudul Rusiei, dar și complexul de rafinare a petrolului Ust-Luga din regiunea Leningrad. Ambele sunt ținte frecvente.

Rusia a interzis exporturile de motorină

În urma atacurilor repetate ale Ucrainei, Rusia a interzis exporturile de motorină pentru a asigura aprovizionarea internă, din cauza penuriilor înregistrate în mai multe zone din țară.

În plus, mai multe rafinării din Rusia au fost nevoite să-și suspende temporar activitatea.

Producția internă de benzină a scăzut la aproximativ 65% din capacitate ca urmare a atacurilor, potrivit unor surse din industrie și calculelor Reuters.

Pe de altă parte, Ucraina, care se confruntă cu o lipsă cronică de sisteme de apărare aeriană, rămâne expusă atacurilor cu rachete balistice rusești. Potrivit Reuters, atacurile ucrainene marchează o schimbare semnificativă față de primele zile ale războiului, însă experții avertizează că este prea devreme pentru a afirma că Ucraina a întors soarta conflictului.

Producția de benzină

Producţia de benzină a Rusiei a scăzut până la un nivel care acoperă doar aproximativ 65% din consumul sezonier, după ce atacurile cu drone lansate de Ucraina au forţat oprirea activităţii unor rafinării importante, potrivit unor surse din industrie şi calculelor Reuters.

Ucraina şi-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, inclusiv asupra marilor rafinării, în încercarea de a afecta capacitatea Moscovei de a susţine războiul.

Potrivit surselor, producţia zilnică de benzină este cu 40.000-45.000 de tone sub necesarul acestei perioade a anului, echivalentul unui deficit de aproximativ 35%. În luna iunie, deficitul era estimat la 25%.

Consumul zilnic de benzină în Rusia se situează în perioada de vârf a verii între 115.000 şi 120.000 de tone, pe fondul creşterii traficului rutier.

Printre rafinăriile afectate se numără NORSI şi Omsk, cei mai mari producători de benzină din Rusia, precum şi rafinăria Saratov, toate fiind nevoite să îşi suspende activitatea după atacurile cu drone.

Deficitul de carburanţi a dus la formarea unor cozi la benzinării în mai multe regiuni ale Rusiei. În unele zone, inclusiv în staţiunea Anapa de la Marea Neagră, membri ai organizaţiilor de cazaci au fost mobilizaţi pentru a ajuta la menţinerea ordinii şi la organizarea alimentării autovehiculelor.

Rusia a ajuns importator

Autorităţile ruse încearcă să limiteze efectele crizei prin interzicerea exporturilor de motorină, benzină şi combustibil pentru aviaţie, dar şi prin creşterea importurilor.

În luna iunie, livrările de benzină şi motorină din Belarus către Rusia au atins un nivel record, iar săptămâna trecută au început şi importurile maritime de carburanţi din India. Potrivit traderilor, Belarus livrează în prezent până la 6.000 de tone de benzină pe zi către piaţa rusă. În paralel, autorităţile utilizează şi rezervele strategice de combustibil.

Vicepremierul rus Aleksandr Novak a declarat că situaţia aprovizionării cu carburanţi rămâne dificilă şi a recunoscut că problemele din benzinării provoacă îngrijorare în rândul populaţiei.

Surse din industrie estimează că piaţa s-ar putea stabiliza în a doua jumătate a lunii iulie, dacă nu vor avea loc noi atacuri asupra rafinăriilor, pe măsură ce unele instalaţii îşi vor relua activitatea, iar importurile de combustibil vor continua să crească.