Recoltă bogată de caise în acest an la Căușeni

Pomicultorii din raionul Căușeni sunt în plin sezon de recoltare a caiselor, iar anul 2026 se anunță unul dintre cei mai buni din ultima perioadă. Condițiile meteorologice favorabile din primăvară și vară au contribuit la obținerea unor fructe bine coapte și de calitate.

Culesul caiselor a început în urmă cu aproximativ o săptămână și jumătate și va continua încă câteva zile. Recoltarea se desfășoară treptat, în funcție de soi și de perioada de coacere.

Fructele sunt culese manual și sortate direct în livadă. Caisele sănătoase sunt așezate în lăzi pentru comercializare, iar cele lovite sau afectate sunt separate.

Cea mai mare parte a producției ajunge pe piața din Republica Moldova. O parte dintre fructe sunt livrate companiilor care aprovizionează magazinele și rețelele comerciale, iar restul sunt vândute pe piețele locale. În această perioadă, din livadă pleacă zilnic câteva tone de caise.

Potrivit agricultorilor, producția medie ajunge în acest an la aproximativ opt tone la hectar. Prețul unui kilogram de caise variază între 20 și 25 de lei, în funcție de soi și de calitatea fructelor.

Fermierii speră să-și acopere investițiile și să obțină profit, însă nu întreaga recoltă poate fi valorificată. O parte dintre caise sunt afectate de insecte sau deteriorate și rămân în livadă, deoarece transportarea lor către unitățile de procesare nu este rentabilă.

Livada unuia dintre producătorii din raion se întinde pe o suprafață de șapte hectare, dintre care patru sunt deja productive. Alte plantații urmează să intre pe rod începând de anul viitor.