Geamul unui avion Ryanair s-a spart în aer: Momente de groază pentru pasageri

Au fost momente de panică extremă la bordul unui avion al Ryanair care efectua o cursă între Salonic, Grecia, și Memmingen, Germania. Vineri, aeronava a fost nevoită să revină pe aeroportul de plecare la scurt timp după decolare, deoarece un geam al unui hublou s-a spart în timpul zborului.

Potrivit agenției DPA, pasagerii au auzit o bubuitură puternică, după care hubloul aflat lângă unul dintre scaune s-a spart. Bărbatul care ocupa locul de lângă geam a fost rănit după ce a fost aspirat până la umeri în afara geamului spart, au afirmat ceilalți călători aflați la bord.

Un martor a declarat pentru postul elen ERT că, în urma incidentului, „capul și umerii” pasagerului ar fi ieșit prin hubloul spart.

„Capul și umerii îi erau ieșiți în afara geamului spart”, a declarat un alt martor pentru televiziunea greacă ERT.

Se pare că soția bărbatului l-a ținut de picioare, după care ceilalți pasageri au reușit să îl tragă înapoi în cabină, în timp ce măștile de oxigen au căzut. Bărbatul purta centura de siguranță în momentul incidentului, relatează Euronews.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată măștile de oxigen coborâte în cabină, iar mai mulți pasageri au povestit că au fost momente de teamă și agitație la bord.

Zborul operat cu un Boeing 737-800, care circula pe ruta Salonic (Grecia) – Memmingen (Germania), a trebuit să se întoarcă din drum și să aterizeze pe aeroportul de plecare în urma incidentului dramatic.

Aparatul de zbor a decolat din Grecia conform programului, la ora locală 5:55, dar la scurt timp după decolare, la o altitudine de aproximativ 6.000 de metri, la bord s-a auzit un bubuit puternic.

Aeronava a continuat zborul aproximativ 20 de minute cu hubloul spart, înainte ca pilotul să decidă întreruperea cursei și revenirea pe Aeroportul din Salonic.

Pasagerul rănit, originar din Serbia, a fost preluat de echipajele de urgență și transportat la un spital din Salonic pentru îngrijiri medicale. Bărbatul în vârstă de 61 de ani a fost rănit la gât din cauza impactului și a suferit, de asemenea, abraziuni și arsuri, potrivit ziarului olandez De Telegraaf. Bărbatul este conștient, dar se află în stare de șoc.

Ryanair: „Un geam s-a desprins de la unul dintre locurile pasagerilor”

Compania aeriană a confirmat incidentul pentru Euronews și a precizat că aeronava s-a întors la sol „la scurt timp după decolare”.

„Avionul care efectua zborul de la Salonic la Memmingen, în dimineața zilei de vineri, s-a întors la Salonic la scurt timp după decolare, ca urmare a desprinderii unui geam de la unul dintre locurile pasagerilor în timpul zborului”, a transmis Ryanair.

Compania a precizat că pasagerul rănit a primit asistență medicală la sol și că, pentru a limita întârzierea, a fost pus la dispoziție un avion de înlocuire. Noua aeronavă a decolat spre Memmingen la ora locală 9:53.

Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.

Presa greacă speculează că incidentul a fost provocat în momentul în care o parte din motorul avionului s-a desprins, provocând avarierea geamului. Pilotul a decis atunci să se întoarcă imediat pe aeroportul din Salonic.

Comentând incidentul, președintele Federației Panelenice a Angajaților din Spitalele Publice (POEDIN) a afirmat că a fost „la un pas de o tragedie”. El a spus că geamul „avariat” a cedat și că o parte din corpul pasagerului a fost trasă în afara aeronavei înainte de a fi reținut de soția sa.

Oamenii de pe rețelele de socializare au reacționat rapid la incidentul dramatic, un utilizator scriind pe X: „Este terifiant. Purtați-vă întotdeauna centura de siguranță, oameni buni.”