Val de escrocherii în R. Moldova: Cinci victime au pierdut circa un milion de lei

În ultimele 24 de ore, Poliția Republicii Moldova nu a înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică. Cu toate acestea, alte cinci fraude comise anterior au fost raportate abia acum de victime, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ un milion de lei.

Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, oamenii legii anunță că au fost prevenite 100 de tentative de escrocherie. Potrivit Poliției, analiza cazurilor arată că infractorii folosesc un mod de operare bine organizat, bazat pe manipulare psihologică și pe uzurparea identității unor instituții publice și financiare.

În două dintre cazuri, escrocii s-au prezentat drept angajați ai Poliției sau ai unor pretinse servicii antifraudă și de combatere a spălării banilor. Aceștia le-au spus victimelor că banii trebuie „verificați” sau „protejați”, convingându-le să efectueze mai multe transferuri bancare sau să predea numerarul unor curieri.

Alte două victime au fost convinse să investească pe platforme investiționale fictive, transferând repetat bani sau predând sume în numerar curierilor.

Poliția atrage atenția că infractorii continuă să folosească frecvent curieri pentru ridicarea banilor direct de la domiciliul victimelor, metodă care reduce considerabil șansele de recuperare a prejudiciului.

De asemenea, escrocii determină victimele să alimenteze în mod repetat terminale de plată, sub pretextul verificării fondurilor sau al realizării unor investiții. În alte două cazuri, victimele au fost convinse să contracteze credite bancare, ceea ce a dus la majorarea semnificativă a prejudiciului.

În acest context, Poliția îndeamnă cetățenii să nu divulge nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale.

Oamenii legii recomandă ca, în cazul primirii unui apel suspect, persoanele să întrerupă imediat convorbirea și să contacteze direct banca sau Poliția.