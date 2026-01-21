Premierul Munteanu, la Davos: Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei

Premierul Alexandru Munteanu a participat la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, unde a subliniat importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, dar și consecințele războiului Federației Ruse în Ucraina.

În cadrul unui panel dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale, șeful Executivului a reafirmat angajamentul Republicii Moldova de a contribui la consolidarea unei Europe puternice, capabile să ofere creștere durabilă pentru cetățeni și respect pentru drepturile omului.

„Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să se alăture eforturilor europene de apărare a democrației, libertății și păcii. Suntem un exemplu viu că solidaritatea europeană și valorile comune pot deveni scuturi de protecție împotriva interferențelor externe destabilizatoare”, a menționat premierul Alexandru Munteanu.

Totodată, premierul a accentuat că soluțiile pentru provocările de securitate, presiunile energetice, economice și geopolitice nu pot veni din competiție, ci dintr-un angajament colectiv al statelor și instituțiilor de a depăși problemele care afectează întreaga umanitate.