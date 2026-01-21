Moldoveni din Italia s-au pomenit cu locul de naștere „URSS” sau „Federazione Russa” în acte

Ambasada Republicii Moldova în Italia vine cu un anunț pentru cetățenii moldoveni care s-au plâns că întâmpină probleme privind cărțile de identitate eliberate de autoritățile italiene, în care locul de naștere este indicat eronat ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”, deși sunt născuți în RM. Vedeți mai jos ce acțiuni urmează să întreprindă conaționalii noștri, pentru ca autoritățile locale italiene să rectifice erorile respective din acte.

„Cu referire la problemele întâmpinate de unii cetățeni ai Republicii Moldova, în special în nordul Italiei, privind cărțile de identitate eliberate de autoritățile italiene, în care locul de naștere este indicat eronat ca „URSS”, „SUN” sau „Federazione Russa”, deși sunt născuți în Republica Moldova – situații semnalate anterior misiunilor diplomatice și consulare ale Republicii Moldova în Italia, precum și Președintei Republicii Moldova, dnei Maia Sandu, în cadrul întâlnirilor cu diaspora din luna iulie 2025 – vă aducem la cunoștință următoarele.

În urma acțiunilor și solicitărilor Ambasadei privind remedierea acestor erori în indicarea locului de naștere al cetățenilor moldoveni născuți în Republica Moldova anterior anului 1991, autoritățile locale italiene urmează să procedeze la rectificarea actelor respective.

Astfel, conaționalii care se regăsesc în această situație și dețin documente italiene ce conțin date eronate referitoare la locul de naștere (URSS, SUN sau Federazione Russa), sunt îndemnați să se adreseze primăriei (Comune) din localitatea de domiciliu pentru rectificarea documentelor de identitate, astfel încât locul de naștere să fie indicat corect ca ”MDA / Republica Moldova”.

În cazul în care întâmpinați dificultăți sau situații când unele primării nu sunt informate cu privire la cele menționate mai sus ori resping cererea de rectificare, vă rugăm să contactați Ambasada Republicii Moldova în Italia și să ne semnalați cazul, în vederea intervenirii punctuale pe lângă autoritatea competentă.

Date de contact pentru suport și asistență consulară:

• E-mail: [email protected]

• WhatsApp Chat: +39 345 004 7704.

Pentru informații suplimentare privind serviciile consulare, consultați pagina noastră web: https://italia.mfa.gov.md/ro/servicii-consulare”, se menționează în comunicatul remis de Ambasada Republicii Moldova în Italia.

Cetățenii moldoveni aflați în Italia au comentat activ anunțul:

„Sperăm să fie adevărat și să se rezolve această problema. Tare multe bătăi de cap ne-au făcut la perfecționarea actelor.”

„După cererea de rectificare iarăși o să fie bătaie de cap. Doi ani mi-au trebuit s-o scot la capăt cu toate documentele după ce mi-au schimbat codicele fiscal.”

„Problema creată artificial (cel puțin în nord-estul Italiei) de către Primăria or. Padova, pentru toți cei care cer cetățenia italiană și care sunt născuți până în 1991. Când li se dă cetățenia, li se schimbă codul fiscal (deoarece după parerea lor locul nașterii în acel an nu era Moldova, dar Uniunea Sovietică). Nu mai vorbim ce înseamnă schimbarea unui cod fiscal pentru un moldovean care lucrează în Italia – un coșmar!”

„La noi aceeași problema. Copiii sunt născuți în Moldova, iar noi, părinții – în URSS cu un codice fiscal nou, care ne-a făcut să schimbăm toate actele italiene. Și în prezent, după trei ani tot mai întâmpinăm dificultăți din cauza birocrației. pentru că încă nu l-au schimbat pe undeva. Noi suntem în Veneția. Sperăm că nu-i obligatoriu să schimbăm din nou, deoarece ar fi o bătaie de joc pentru moldovenii care au făcut mari sacrificii până la cetățenie și după.”

„În afară de locul nașterii, multe femei s-au pomenit în situația că cetățenia li se dădea pe numele de fată, chiar dacă toate actele existente până la cerere era pe numele soțului. Deci, trebuiau refăcute toate actele( cod fiscal, permis soggiorno, carta d’identitá). Ei se conduceau de procedura italiană, unde fata își păstrează numele după căsătorie. Am trecut printr-un infern ca să remediez totul.”