Premierul sârb Djuro Macut cere dizolvarea Parlamentului după doi ani de contestare

Premierul sârb Djuro Macut i-a cerut luni preşedintelui Aleksandăr Vucici să dizolve Parlamentul, deschizând astfel calea unor alegeri legislative anticipate în octombrie, cerute de mult timp de către o contestare condusă de studenţi timp de aproape doi ani, relatează AFP.

„Propun ca Guvernul Republicii Serbia, conform Constituţiei, să ceară preşedintelui Republicii să dizolve Adunarea Naţională”, a anunţat într-o şedinţă extraordinară a Guvernului Djuro Macut.

Următoarele alegeri legislative urmau să aibă loc la termen abia în decembrie 2027.

Însă preşedintele sârb Aleksandăr Vucici a evocat, la sfârşitul lui august, organizarea unui scrutin legislativ anticipat în octombrie.

Serbia este agitată începând din noiembrie 2024 de o contestare vastă, după surparea unei copertine în Gara Novi Sad (nord), soldată cu morţi.

Protestatarii consideră acest accident rezultatul corupţiei care cangrenează, în opinia lor, această ţară care-şi negociază aderarea la Uniunea Europeană (UE) şi rămâne în acelaşi timp o aliată loială a Moscovei.

Cererea unei anchete transparente cu privire la această tragedie s-a transformat într-o revendicare a organizării unor alegeri anticipate, aşteptate la 25 octombrie.

„Serbia s-a confruntat cu manifestaţii, blocaje, disensiuni puternice, probleme în educaţie şi o presiune puternică asupra instituţiilor”, a declarat premierul sârb.

„De o vreme, o parte a opiniei publice cere alegeri legislative anticipate”, a continuat el, adăugând că un „Guvern responsabil nu ignoră niciodată asemenea cereri”.

Preşedintele naţionalist Aleksandăr Vucici – aflat la putere ca premier sau preşedinte de peste zece ani – are la dispoziţie un termen de 72 de ore pentru a accepta propunerea Guvernului sârb şi a dizolva Parlamentul.

El a anunţat anterior că o va face la 9 sau 10 septembrie, data-limită pentru ca să poată avea loc alegeri în octombrie.

Studenţii care conduc contestarea cer alegeri anticipate din mai 2025.

Aleksandăr Vucici evoca la sfârşitul lui iunie posibila sa demisie înaintea încheierii actualului său mandat – în aprilie 2027 -, pentru a putea participa la campanie.

Partidul Progresist Sârb (SNS, dreapta naţionalistă) al lui Aleksandăr Vucici a decis într-o reuniune, în acest weekend, să-i ceară acestuia să accepte primul loc pe lista sa electorală şi să candideze la postul de şef al Guvernului.