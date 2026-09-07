Serviciile ucrainene vin cu veşti proaste: Deşi este mai slabă, Rusia mai poate continua războiul

Rusia este mult mai slabă din punct de vedere economic decât era la începutul războiului la scară largă, dar probabil are resurse pentru a lupta încă doi ani, a declarat șeful serviciilor secrete militare ucrainene (HUR), Oleh Ivashchenko, pentru Ukrinform, într-un interviu publicat pe 7 septembrie.

„Principalele probleme cu care se confruntă economia rusă sunt lipsa resurselor de muncă, un deficit bugetar federal în creștere și o situație în deteriorare a sistemului bancar”, a declarat Ivashchenko pentru agenția de știri ucraineană.

Resurse suficiente

„În același timp, are încă suficiente resurse pentru a purta un război împotriva Ucrainei. Nu excludem faptul că aceste resurse vor dura până în 2027 și 2028.”

Strategia Kievului în timp de război s-a concentrat din ce în ce mai mult pe atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva rafinăriilor, depozitelor de petrol, fabricilor și petrolierelor rusești, cu scopul de a submina veniturile Kremlinului și de a crește presiunea economică.

Aproximativ 40% din infrastructura de rafinare a petrolului din Rusia a fost dezactivată în mijlocul atacurilor ucrainene, ceea ce a dus la penurii de combustibil și a determinat țara să interzică exporturile de motorină și benzină.

Ţintele Ucrainei

Ucraina și-a extins recent lista de ținte din Rusia, atacând sistematic depozitele comercianților online precum Ozon și Wildberries.

În același timp, Rusia se confruntă cu dificultăți fiscale, deoarece cheltuielile militare record au dus la deficitul bugetar al Rusiei, care a crescut cu 40% în prima jumătate a anului – chiar dacă președintele rus Vladimir Putin a susținut că situația nu este „critică”.

Ivașcenko a declarat că atacurile ucrainene contribuie la acest deficit, „care astăzi se ridică la 82 de miliarde de dolari”.

Marea Neagră

Șeful serviciilor de informații a subliniat, de asemenea, impactul atacurilor ucrainene împotriva logisticii rusești din Marea Neagră, forțând Moscova să caute rute mai scumpe pentru exporturile sale de cereale.

„Rusia produce aproximativ 130 de milioane de tone de cereale (pe an)”, a comentat Ivașcenko.

„Aproximativ 80 de milioane sunt pentru nevoile interne; restul merge către piețele externe. Și acest lucru este blocat astăzi”, a spus el, adăugând că Kievul consideră exporturile de cereale ale Rusiei ca o resursă care susține economia rusă și, prin urmare, războiul său împotriva Ucrainei.