Adio, garaje metalice? Primăria Chișinău vrea să le evacueze și să amenajeze parcări

Garajele metalice amplasate neautorizat pe terenurile municipale din Chișinău ar putea fi evacuate de autorități dacă proprietarii nu le vor demonta benevol. Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că spațiile eliberate urmează să fie folosite, în principal, pentru amenajarea locurilor de parcare.

Subiectul a fost abordat la ședința serviciilor municipale din 7 septembrie. Potrivit edilului, municipalitatea desfășoară mai multe proiecte de infrastructură rutieră și de amenajare a parcărilor, însă întâmpină rezistență atunci când încearcă să evacueze garajele metalice.

„Ne confruntăm cu multă rezistență față de evacuarea garajelor metalice, marea majoritate a acestora fiind amplasate neautorizat pe teritoriul municipiului Chișinău”, a declarat Ion Ceban.

Primarul spune că, într-o primă etapă, proprietarii sunt îndemnați să demonteze benevol construcțiile și să elibereze terenurile. În caz contrar, preturile ar urma să intervină pentru evacuarea acestora.

„Încercăm cu binișorul. Acolo unde mesajul nu va fi înțeles, vom interveni ferm, așa cum am procedat în cazul panourilor publicitare și al gheretelor ilegale. Sunt spații care, cu mici excepții, sunt ocupate abuziv. Aceste garaje vor fi evacuate, iar în locul lor vom construi parcări pentru cetățeni”, a afirmat Ceban.

Deocamdată, Primăria Chișinău nu dispune de date centralizate privind numărul garajelor metalice existente în Capitală.

Purtătorul de cuvânt al municipalității, Vasile Chirilescu, a explicat că informațiile sunt gestionate separat de fiecare pretură, iar situația este verificată în teren.

„Informațiile sunt gestionate separat de fiecare pretură de sector, deoarece aceste construcții sunt amplasate aleatoriu în oraș. Reprezentanții preturilor verifică situația pe teren, iar structurile depistate ca fiind ilegale sunt notificate”, a precizat Chirilescu.

Municipalitatea urmează să solicite de la toate preturile date privind garajele metalice din fiecare sector, după care informațiile centralizate ar urma să fie făcute publice.