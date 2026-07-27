Motorină adusă de urgență în Moldova. 53 de benzinării au rămas fără stocuri

Aproximativ 6.000 de tone de motorină au ajuns în Republica Moldova în ultimele 24 de ore, iar un nou transport cu o cantitate similară este așteptat pe parcursul zilei de 27 iulie. Guvernul susține că volumele suplimentare vor contribui la reducerea imediată a deficitului înregistrat la unele stații PECO.

Potrivit Executivului, combustibilul ajuns deja în țară a fost transportat cu două barje. Un nou lot de aproximativ 6.000 de tone de motorină urmează să fie livrat în cursul zilei.

La 27 iulie, 53 dintre cele 590 de stații PECO din Republica Moldova nu aveau motorină în stoc. Acestea reprezintă mai puțin de 10% din numărul total al benzinăriilor, iar 38 dintre stațiile afectate aparțin rețelei Lukoil.

Guvernul compară situația actuală cu cea înregistrată în primăvara anului 2026. La 26 martie, când criza a atins punctul maxim, 182 de stații PECO nu dispuneau de stocuri de motorină.

Potrivit autorităților, deficitul actual a fost provocat de scăderea nivelului Dunării și de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Acești factori au generat blocaje în lanțurile de transport și au afectat livrările de combustibil către Republica Moldova.

Executivul precizează că monitorizează situația și că va adopta măsuri suplimentare, dacă va fi necesar, pentru a asigura aprovizionarea stabilă a țării cu motorină.

Amintim că Asociația Forța Fermierilor a avertizat astăzi, 27 iulie, că agricultorii din mai multe raioane se confruntă cu un deficit tot mai accentuat de motorină, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți. Organizația susține că situația pune în pericol lucrările agricole și cere intervenția urgentă a autorităților.