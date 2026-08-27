Președinta Parlamentului European a felicitat Moldova cu ocazia Zilei Independenței

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis astăzi un mesaj de felicitare cu ocazia marcării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

„Astăzi sărbătorim puterea poporului Republicii Moldova, în timp ce construim împreună viitorul nostru european”, a scris Roberta Metsola pe platforma X.

Oficialul european a inclus în felicitarea sa și un mesaj în limba română.

„La mulți ani de Ziua Independenței, Moldova!”, a accentuat Roberta Metsola.

Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea Independenței. Cu această ocazie, Chișinăul este vizitat astăzi de președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski.

Programul evenimentelor dedicate Zilei Independenței a început în dimineața zilei cu depuneri de flori la monumentul „Maica Îndurerată”, de la Complexul Memorial „Eternitate” și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. În după amiaza zilei, în Piața Marii Adunări Naționale va fi organizată o paradă militară. Seara va culmina cu un concert, la care vor participa artiști autohtoni.