Președintele Finlandei: Țările care oferă garanții Ucrainei trebuie să fie pregătite să lupte cu Rusia

Țările europene care vor oferi garanții de securitate Ucrainei după încheierea războiului trebuie să fie dispuse să intervină militar în cazul reluării ostilităților de către Rusia, a declarat președintele Finlandei, Alexander Stubb, într-un interviu pentru The Guardian.

”Aceasta este ideea garanțiilor de securitate prin definiție”, a spus Stubb, subliniind că „garanțiile de securitate, în esență, reprezintă o descurajare. Acea descurajare trebuie să fie credibilă, iar pentru a fi credibilă, trebuie să fie puternică.”

Ucraina și aliații săi lucrează la stabilirea unor garanții de securitate postbelice, inclusiv la o forță de menținere a păcii care să supravegheze un viitor armistițiu.

”Rusia nu are absolut niciun drept de a interveni în deciziile suverane ale unui stat național independent”, a adăugat Stubb, respingând opoziția Kremlinului.

Moscova a reiterat că nu acceptă desfășurarea de trupe străine în Ucraina, iar purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că o astfel de acțiune ar fi ”fundamental inacceptabilă”.

Stubb a apreciat că Vladimir Putin nu este pregătit să negocieze: ”A făcut probabil cea mai mare greșeală strategică din istoria recentă… Întrebarea este când va veni la masa negocierilor – sper că mai devreme decât mai târziu –, dar în acest moment sunt destul de pesimist.”