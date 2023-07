Președintele Ucrainei denunţă ”trădarea” deputatului Iuri Aristov, din Partidul „Servitorul Poporului”, vicepreşedinte al Comisiei parlamentare a Securităţii Naţionale, Apărării şi Informaţiilor, văzut într-un hotel de cinci stele în Maldive. Deputatul și-a dat demisia

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski denunţă ”trădarea” unui deputat, Iuri Aristov, în vârstă de 48 de ani, reperat recent într-un hotel de lux în Maldive, în contextul în care şeful statului evocă frecvent datoria de a un exemplu a conducătorilor politici, în plin război împotriva Rusiei, relatează News.ro.

Astfel, potrivit site-ului de ştiri Slidstvo.info, Iuri Arisotv, un deputat din cadrul Partidului Servitorul Poporului al lui Zelenski, a fost văzut la jumătatea lunii iulie într-un hotel de cinci stele în arhipelagul Maldivelor, la Oceanul Indian.

Luxury life during the war. The member of the Zelensky’s presidential faction in the #Ukraine‘s Parliament Yuri Aristov ubruptly resigns after journalists of @Slidstvo_info spotted him on the #Maldives on a luxury 5-star resort where one night stay costs from $2,708 to $8,750.… pic.twitter.com/LPR3Z4mDRu

— Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) July 26, 2023