Președintele Ucrainei întreprinde o „vizită surpriză” la Londra: Se întâlnește cu premierul Rishi Sunak pentru „negocieri substanțiale”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sosi luni, 15 mai, la Londra pentru o întâlnire cu premierul Rishi Sunak, a declarat liderul de la Kiev, citat de Sky News.

El a transmis pe pagina sa de Twitter că se va „întâlni cu prietenul Rishi” și „va purta negocieri substanțiale față în față și în delegații”.

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2023