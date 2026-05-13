Satoshi duce Moldova în finala Eurovision 2026

Interpretul din Republica Moldova, Vlad Sabajuc, alias Satoshi, s-a calificat cu piesa „Viva Moldova” în marea finală Eurovision Song Contest 2026, fiind anunțată a cincea țară.

Satoshi a evoluat în prima semifinală a Eurovision Song Contest 2026 cu numărul de concurs 01, deschizând competiția din acest an.

Televotingul a fost deschis în jurul orei 23:30 și s-a încheiat aproximativ la ora 23:50.

Alături de Moldova, iată celelalte 9 țări calificate:

Grecia

Finlanda

Belgia

Suedia

Israel

Serbia

Croația

Lituania

Polonia

Potrivit regulamentului Eurovision, rezultatul final este stabilit în baza voturilor acordate de public și de juriile naționale, fiecare categorie având o pondere de 50%.

Cea de-a doua semifinală este programată pentru 14 mai și va reuni reprezentanții mai multor state europene și internaționale care luptă pentru un loc în finală.

În marea finală vor evolua și reprezentanții Franței, Germaniei, Italiei, Marii Britanii și Austriei, calificați direct în concurs.