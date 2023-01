Primarul de Bălți, Nicolai Grigorișin învață limba română: Mi-e rușine că nu vorbesc fluent

Primarul de la Bălți, Nicolai Grigorișin, a declarat în cadrul unei emisiuni de la TV8, că studiază limba română cu un profesor și încearcă să exerseze comunicarea, transmite esp.md.

Anatolie Golea l-a întrebat pe Nicolai Grigorișin cum comunică cu primarii români din Iași și Botoșani în cadrul întâlnirilor de lucru. Prezentatorul emisiunii a remarcat că Nicolai Grigorișin nu vorbește limba română și a subliniat că și ambasadorul Japoniei, care a vizitat anterior Bălți, vorbește perfect românește, spre deosebire de primarul orașului.

La rândul său, Grigorișin a declarat că învață limba română cu un profesor.

– Eu studiez limba română, am un profesor. Înțeleg limba română, dar când vorbesc, scriu greșit terminațiile. Profesorul lucrează cu mine în acest sens.

Da, pe undeva mi-e rușine că nu vorbesc fluent limba moldovenească, așa cum vorbesc fluent ”mova ucraineană”. Dar îl înțeleg pe primar și îi înțeleg pe cei care vorbesc limba oficială.

Nu am văzut niciodată o problemă cu limbajul de comunicare. Am servit mult timp în armată, ceceni, georgieni, ucraineni, kazahi au servit alături de mine și toți am găsit o limbă comună pentru că făceam același lucru. Astăzi, când oamenii îmi spun ceva despre limbă, le răspund doar că facem același lucru, ne servim țara, ne servim orașul, facem lucruri normale pentru binele țării și al orașului nostru, – a declarat primarul de Bălți.

Meționăm că primarul de Bălți a fost atacat în repetate rânduri de către oponenții săi din cauza necunoașterii limbii de stat. În 2018, consilierul municipal Sergiu Burlacu i-a dăruit primarului un dicționar rus-român, iar în 2022 i-a dăruit o carte de abecedar, lăsând să se înțeleagă că oficialul ar trebui să învețe mai întâi alfabetul românesc.

