Primarul de Edineț pierde la CSJ în dosarul privind averea nejustificată

Curtea Supremă de Justiție a respins cererea primarului municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, prin care acesta solicita sesizarea Curții Constituționale pentru verificarea unor prevederi din Legea privind declararea averii și intereselor personale.

Edilul se află în proces cu Autoritatea Națională de Integritate, după ce inspectorii au depistat o diferență de peste 343 de mii de lei între veniturile declarate și bunurile și cheltuielile sale.

Instanța a concluzionat că nu există temei legal pentru a sesiza Curtea Constituțională și a respins cererea primarului. Decizia e definitivă și nu poate fi contestată.

Una dintre situațiile invocate în dosar vizează achiziția, în anul 2019, a unei jumătăți dintr-un apartament. Conform datelor din actul ANI, prețul declarat în tranzacție ar fi fost mai mare decât valoarea estimată a bunului.

În primă instanță, Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a anulat actul emis de ANI, dând câștig de cauză primarului. Ulterior însă, Curtea de Apel Chișinău a admis apelul depus de Autoritatea Națională de Integritate, a casat hotărârea primei instanțe și a respins acțiunea lui Constantin Cojocaru ca neîntemeiată.

După decizia instanței de apel, edilul a contestat hotărârea la Curtea Supremă de Justiție. În plus, el a solicitat și ridicarea unei excepții de neconstituționalitate privind unele prevederi din legea privind declararea averii și intereselor personale.

Curtea Supremă i-a respins solicitarea, după ce a constatat că nu sunt întrunite condițiile legale pentru sesizarea Curții Constituționale. Decizia CSJ este definitivă și nu mai poate fi contestată.