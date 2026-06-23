Ion Ceban acuză autoritățile de presiuni asupra angajaților Primăriei Capitalei

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a raportat presiuni fără precedent asupra angajaților instituției, dând vina pe reprezentanții Partidului de guvernământ PAS și pe conducerea Republicii Moldova.

El susține că angajații municipali sunt chemați în mod regulat să depună mărturie și sunt presați să obțină probe împotriva sa.

Ceban susține că „oamenii sunt intimidați cu posibile urmăriri penale dacă refuză să furnizeze mărturia necesară”.

Primarul a legat acest lucru de încercările autorităților de a distrage atenția publicului de la alte probleme de mare importanță, inclusiv scandalurile legate de numirea rudelor funcționarilor în funcții bine plătite.

El a declarat că astfel de acțiuni discreditează sistemul judiciar și sunt îndreptate împotriva sa personal.

În acest sens, a făcut apel la organizațiile internaționale să acorde atenție situației și să evalueze acțiunile autorităților centrale din Republica Moldova.