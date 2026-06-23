Partidul Nostru anunță o inițiativă legislativă de importanță națională: elaborarea conceptului „Apă Canal Moldova”

Fracțiunea Partidului Nostru anunță o inițiativă legislativă de importanță națională, care vizează un domeniu esențial pentru fiecare cetățean: accesul la apă. Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a declarat că apa nu are culoare politică și că Republica Moldova are nevoie de un plan național pentru apă, nu doar de intervenții de urgență după fiecare criză.

În ultimii ani s-a asistat la mai multe situații de criză în sistemele de alimentare cu apă și canalizare din diferite localități ale țării, cum au fost problemele din Bălți, Sîngerei și alte orașe, dificultăți cu care unele localități se confruntă și în ziua de astăzi. În prezent, există o problemă foarte gravă pentru locuitorii din municipiul Soroca, unde lumea a rămas fără apă. Copiii mici și adulții au avut de suferit, iar autoritățile nu au venit nici măcar o dată să organizeze o adunare pentru a vedea cum se descurcă populația, apa fiind adusă cu cisternele în condiții necorespunzătoare.

„Sistemul existent este vulnerabil și necesită o abordare nouă, deoarece apa nu este doar un serviciu comunal, ci reprezintă sănătate publică, securitate și o condiție elementară pentru dezvoltarea comunităților. De aceea, se anunță inițiativa de elaborare a unei hotărâri a Parlamentului prin care se propune constituirea unui grup de lucru pentru crearea cadrului normativ și a conceptului „Apă Canal Moldova”. Scopul acestui grup de lucru va fi analiza situației sistemelor de apă și canalizare din Republica Moldova, identificarea soluțiilor de regionalizare și consolidare a operatorilor, elaborarea mecanismelor de intervenție în situații de criză, identificarea resurselor de finanțare și investiții, precum și pregătirea modificărilor legislative necesare”, a explicat deputatul.

Parlamentarul a precizat că la elaborarea acestor soluții durabile trebuie să participe împreună reprezentanții Guvernului, ai autorităților publice locale, ai operatorilor de apă și canalizare, experții și partenerii de dezvoltare.

„Nu se poate aștepta ca fiecare localitate să ajungă într-o situație de criză pentru a se interveni, problemele dintr-un oraș sau raion transformându-se rapid în probleme care afectează mii de cetățeni”, a adăugat Berlinschii.

În perioada următoare, proiectul de hotărâre va fi înregistrat în Parlament, fiind invitate toate fracțiunile parlamentare, autoritățile și specialiștii din domeniu să se alăture acestei inițiative.

„Republica Moldova are nevoie de o viziune națională în domeniul apei, iar accesul la apă sigură trebuie să devină o prioritate a statului”, a rezumat Alexandr Berlinschii.

Amintim că un obiectiv important al Partidului Nostru în Parlamentul Republicii Moldova, anunțat în toamna anului 2025, este crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare”, aceasta urmând să preia și să administreze centralizat serviciile publice în domeniu. În opinia președintelui Partidului Nostru, Renato Usatîi, autoritățile publice locale nu pot fi lăsate de unele singure față în față cu această problemă care ține de securitatea națională a statului.