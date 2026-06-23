Forța Fermierilor reclamă presupuse acțiuni de intimidare a agricultorilor

Asociația Forța Fermierilor acuză Poliția de acțiuni de abuz și intimidare în raport cu agricultorii, care intenționează să iasă la proteste.

„Colaboratorii Poliției din unele raioane solicită listele participanților, telefonau fermierii cu recomandări să stea acasă și chiar un șef de direcției din Chișinău fără nici un temei legal, a cerut ca președintele asociației să vină la el”, au declarat reprezentanții Forței Fermierilor.

Menționăm că producătorii agricoli din mai multe regiuni au anunțat organizarea unui protest. Manifestațiile se vor desfășura în localități precum:

1. Cercul Râșcani – Costești – fermierii din raionul Râșcani (nu sunt membrii Forței Fermierilor);

2. Drumul Soroca-Otac, intrare în or. Soroca – fermierii din raioanele Soroca și Drochia (nu sunt membrii Forței Fermierilor );

3. Drumul Fălești – Sculeni, intrare în or. Fălești – fermierii din raioanele Fălești și Sângerei;

4. Drumul Chișinău – Soroca, răscrucea Soroca – fermierii din raioanele Telenești și Orhei;

5. Drumul Orhei – Rezina, lângă satul Bușăuca – fermierii din raioanele Rezina și Orhei

6. Drumul Ungheni-Chișinău, centură de ocolire – fermierii din raionul Ungheni

7. Drumul Chișină – Dubăsari, lângă cotitură Criuleni – fermierii din raionul Criuleni;

8. Drumul Chișinău – Ungheni, cercul Bucoveț – fermierii din raioanele Strășeni, Nisporeni și Călărași;

9. Drumul Căușeni-Cimișlia, satul Salcuța, cotitură spre Tocuz-Ucrainca – fermierii din raionul Căușeni;

10. Drumul Chișinău – Palanca, cotitură spre Ștefan Vodă, stația peco Lucoil – fermierii din raionul Ștefan Vodă;

11. Drumul Hăncești – Leova, satul Sărata Nouă – fermierii din raioanele Leova și Hâncești;

12. Drumul Cimișlia – Basarabeasca, intrare în satul Abaclia – fermierii din raioanele Basarabeasca și Cimișlia;

13. Centura Cahul, lângă vama Oancea – fermierii din raioanele Cahul și Cantemir.

Deocamdată, oamenii legii nu au comentat acuzațiile Forței Fermierilor.