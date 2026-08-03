Deputații găgăuzi resping noțiunea de „candidat independent camuflat”

Adunarea Populară a Găgăuziei a aprobat luni propuneri la proiectul de modificare a Codului Electoral elaborat de Parlament.

Una dintre principalele propuneri ale APG este excluderea din Codul Electoral a noțiunii de „candidat independent camuflat”.

Deputații de la Comrat consideră că o astfel de formulare precum „candidat independent camuflat” poate crea „incertitudine juridică, deoarece legea nu ar trebui să conțină noțiuni care permit o interpretare largă și o evaluare subiectivă a participanților la alegeri”. În opinia lor, eventualele încălcări ar trebui stabilite prin norme concrete, precum regulile privind finanțarea, agitația electorală și raportarea candidaților.

De asemenea, deputații propun clarificarea restricțiilor pentru reprezentanții autorităților în procesul electoral. În lista funcționarilor cu cerințe speciale ar urma să fie incluși bașcanul Găgăuziei, membrii Comitetului Executiv și conducătorii subdiviziunilor acestuia.

Un capitol separat de amendamente se referă la atribuțiile Comisiei Electorale Centrale. APG propune să fie stabilit dreptul CEC de a acorda asistență și de a exercita supravegherea asupra organizării și desfășurării alegerilor regionale, precum și de a lua decizii privind activitatea organelor electorale.

Propunerile vizează și procedura de desemnare a candidaților independenți. În cazul alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei și pentru deputații Adunării Populare, se propune ca verificarea semnăturilor de susținere a candidaților să fie atribuită Consiliului Electoral Central al Găgăuziei. În cazul alegerilor regionale, colectarea semnăturilor ar urma să fie permisă în orice localitate din regiune.

Deputații de la Comrat propun să fie prevăzut că Consiliul Electoral Central al Găgăuziei este un organ colegial independent, care activează pe principiile imparțialității și neutralității politice.

Propunerile Adunării Populare au fost elaborate în contextul modificării cadrului juridic privind organizarea alegerilor în Găgăuzia, după decizia Curții Constituționale din 9 iulie. Instanța a declarat neconstituționale mai multe prevederi ale legii, care vizau formarea organului electoral regional și participarea Adunării Populare la aprobarea componenței acestuia.