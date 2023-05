Primul etnic găgăuz care a primit ordinul „Erou al Ucrainei” declară FERM: „Rusia de astăzi este un dușman care a venit să ne omoare și să ne distrugă, indiferent de originea noastră etnică”

Comandantul adjunct al Corpului de pușcași marini al Ucrainei, Nikolai Palas, primul etnic găgăuz care a primit de la președintele ucrainean Volodimir Zelenski ordinul „Erou al Ucrainei”, a lansat un apel către reprezentanții etniei sale, inclusiv din Republica Moldova, în contextul invaziei ruse în Ucraina.

„Cunosc părerile găgăuzilor din Ucraina și mai ales din autonomia găgăuză din R. Moldova. Așadar, vreau să spun că Rusia de astăzi este un dușman care a venit să ne omoare și să ne distrugă, indiferent de originea noastră etnică. Scopul lor este refacerea hibridului imperial-sovietic în detrimentul Ucrainei, precum și al R. Moldova” a declarat Palas, citat de portalul Nokta și Ziarul Național.

Potrivit lui, zeci de etnici găgăuzi luptă de partea Ucrainei împotriva cotropitorilor. Printre ei sunt morți și răniți.

„Aceste sacrificii nu sunt în zadar, pentru că armata ucraineană nu a permis ca intențiile criminale al Moscovei de a readuce popoarele noastre în jugul sclavilor să se adeverească. Mai este mult de lucru, dar am păstrat statalitatea ucraineană. La fel am apărat, de fapt, Autonomia Găgăuză și R. Moldova, pentru că rușii aveau planuri nu doar pentru Ucraina. Am oprit deja plantarea unui mit artificial despre „lumea rusă”, care aduce crimă, devastare și violență. Un mit în care cred unii dintre găgăuzi. Este timpul să devenim oameni liberi, împreună cu întreaga lume civilizată”, a subliniat Palas.

Nikolai Palas a primit titlul de „Erou al Ucrainei” pe 23 mai curent.

