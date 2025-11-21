Primul tren suspendat din România ar putea deveni realitate: Orașul în care va fi construit

Astăzi, 21 noiembrie, încep consultările cu reprezentanții partidelor locale din Consiliul Local Iași și Consiliul Județean Iași privind demararea Studiului de Prefezabilitate pentru proiectul Monorail Iași, a anunțat joi seara Cătălin Urtoi, unul dintre fondatorii Asociației HaiCăSePoate.

„Asociația HaiCaSePoate consideră că acest proiect modern de mobilitate urbană trebuie sprijinit de întreaga clasă politică locală într-un parteneriat comun, în interesul ieșenilor, indiferent de culoarea politică”, a transmis Urtoi.

Acesta a prezentat și o imagine cu o prezentare realizată de Ștefan Roșeanu, fost șef al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF). În imagine apare o reprezentare grafică a posibilei rețele de tren din Iași.

Monorail reprezintă un sistem feroviar în care linia este o singură șină suspendată, iar trenurile circulă fie deasupra, fie sub aceasta, oferind o alternativă modernă și rapidă de transport urban.