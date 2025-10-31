Probleme pentru moldoveni cu cetățenie română și domicilii fictive. Ce spune MAE român

De-a lungul timpului, în spațiul public au existat mai multe suspiciuni legate de procesul de redobândire a cetățeniei române, inclusiv legate și de domiciliile fictive.

Declarația îi aparține Oanei Țoiu, ministrul Afacerilor Externe al României, care a fost solicitată să comenteze reținerea a circa 870 de cărți de identitate românești deținute de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie, de către polițiștii români de frontieră.

„A fost un lucru foarte bun că România a deschis practic ușile pentru cetățenie, în special pentru cetățeni ai Republicii Moldova”, a menționat Oana Țoiu, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă România. În opinia sa, procesul „colosal” de important ar contribui la ancorarea Republicii Moldova în Europa.

Oficialul de la București a subliniat că, datorită obținerii cetățeniei românești de către cetățenii moldoveni, mulți dintre ei au ales să lucreze sau să studieze în statele Uniunii Europene.

În ceea ce privește reținerile în vamă ale cărților de identitate, Oana Țoiu a precizat că sunt alte instituții ale statului român abilitate să clarifice situația.

De la începutul anului curent, ofițerii Poliției de Frontieră Iași au ridicat cărțile de identitate românești de la aproximativ 870 de persoane cu cetățenie dublă – moldovenească și română. Motivul a fost domiciliul fictiv al acestora în România.