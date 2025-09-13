Procurorul Andrei Balan, care a refuzat să îl investigheze pe Stoianoglo, nu a promovat evaluarea externă

Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că procurorul Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție nu a promovat evaluarea externă a integrității.

Potrivit raportului de evaluare, acesta nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară stabilite prin Legea nr. 252/2023. Comisia a constatat dubii privind integritatea financiară a procurorului, pe care acesta nu a reușit să le înlăture nici prin răspunsurile scrise, nici în cadrul audierii publice.

Raportul a fost transmis atât procurorului vizat, cât și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care urmează să decidă, în termen de 30 de zile, dacă acceptă propunerea Comisiei. Conținutul raportului va fi publicat după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP, conform prevederilor legale.

Procurorul Andrei Balan, din cadrul Procuraturii Anticorupție, care a fost desemnat de CSP pentru anchetarea lui Stoianoglo „pentru pretinse acțiuni ilegale în cazul mușamalizării și absolvirii de răspundere a celor care au deportat 7 cetățeni turci din R. Moldova, a depus o cerere de abținere și solicită să fie desemnat un alt procuror, care se va ocupa de acest caz

Înregistrarea audierii poate fi vizionată mai jos: