Pragul electoral de 2% pentru candidații independenți, extrem de ridicat

Pragul electoral de 2% pentru candidații independenți este unul extrem de ridicat. Opinia aparține directorului Companiei sociologice IData, Mihai Bologan, și a fost exprimată în cadrul dezbaterii publice „De ce sunt capabili candidații independenți? De ce avem nevoie noi, alegătorii?”, organizată de Agenția de presă IPN.

Mihai Bologan a atras atenția asupra dificultăților majore cu care se confruntă candidații independenți în contextul actualului sistem electoral.

La scrutinul parlamentar din 28 septembrie, Comisia Electorală Centrală a înregistrat patru candidați independenți. Cu toate acestea, experiența precedentelor campanii arată că niciun independent nu a reușit vreodată să depășească pragul impus.

„Sistemul electoral proporțional este unul discriminatoriu în raport cu candidații independenți. Niciun candidat independent în istoria țării nu a reușit să treacă pragul electoral, care la un moment dat, era chiar 4% pentru un candidat independent. Ulterior, a fost coborât până la 2%. Ceea ce este, în continuare, foarte mult. Dacă analizăm proporția cât a revenit unui deputat PAS care a ajuns în Parlament din scorul obținut de partid la alegeri, observăm că este sub 1%”, a explicat directorul companiei sociologice IData.

Potrivit directorului IData, problema nu ține doar de istoric sau de statistici, ci și de lipsa de echitate a sistemului electoral. El susține că pragul de 2% nu reflectă corect șansele reale ale unui independent. „Din punctul de vedere al echității, cred că un 1% din totalul alegătorilor ar fi mai mult decât suficient pentru a valida mandatul unui candidat independent. În condițiile actuale, multe partide nu obțin 2%, cum să obțină 2% un candidat independent?”, a precizat Mihai Bologan.

Pentru a oferi independenților o șansă reală de reprezentare, Mihai Bologan a venit cu două soluții: revenirea la sistemul mixt sau introducerea unei cote dedicate candidaților independenți.

„Să revenim la sistemul mixt, care a fost unul reușit. El a combinat votul proporțional, adică partidele au avut posibilitatea să obțină la nivel național 50 de mandate. În plus, a existat votul uninominal, pe circumscripții. Asta oferă șanse reale persoanelor cu autoritate la nivel local să devină deputați. O altă propunere ar fi să avem o cotă pentru deputați independenți. De exemplu, să permitem ca cinci deputați din 101 să fie independenți. Se face un buletin aparte unde sunt doar candidați independenți, primii cinci care au cel mai bun rezultat, se califică”, a mai spus Mihai Bologan.

Dezbaterea publică la tema „De ce sunt capabili candidații independenți? De ce avem nevoie noi, alegătorii?” este a treia ediție din ciclul de dezbateri de informare electorală dedicate alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Agenția de Presă IPN desfășoară acest ciclu de dezbateri cu sprijinul Fundației Soros Moldova.