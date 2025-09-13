PNM face apel la liderii unioniști: „Acum ori niciodată – Unirea are nevoie de o singură voce!”

În fiecare sat și oraș unde ajung, reprezentanții Partidului Național Moldovenesc (PNM) aud aceeași întrebare din partea oamenilor: „De ce unioniștii merg dezbinați? De ce nu se unesc într-o singură forță politică?”

Acest apel simplu și sincer vine din inima celor care cred în Unire și așteaptă de la politicieni mai puțin orgoliu și mai multă responsabilitate. Astăzi, Partidul Național Moldovenesc se adresează direct lui Mihai Ghimpu, Ion Hadârcă, Valentin Dolganiuc, Anatol Țăranu, Mihai Severovan și Boris Volosatîi – liderii Partidului Liberal, ai Blocului Unirii Națiunii și ai Alianței pentru Unirea Românilor.

„Fiecare dintre voi ați adus o contribuție istorică în anii de independență la renașterea spiritului românesc. Limba română, alfabetul latin, tricolorul și idealul Unirii s-au reîntors în viața publică și datorită vouă. Meritele voastre nu pot fi șterse și nimeni nu le contestă”, menționează în apel, Dragoș Galbur, liderul PNM.

Totuși, realitatea politică actuală cere o schimbare de paradigmă. Republica Moldova are nevoie de o resetare a clasei politice și de un suflu unionist nou, puternic și de durată. „Fără o voce puternică a unioniștilor în Legislativ, riscăm încă patru ani pierduți pentru cauza Unirii”, punctează conducerea partidului.

De aceea, Partidul Național Moldovenesc cheamă liderii istorici să se retragă din competiția electorală și să sprijine generația care va duce idealul unirii în continuare – PNM.

„Istoria vă oferă șansa de a demonstra că idealul Unirii este mai presus de orgolii și ambiții personale. Avem nevoie de experiența și înțelepciunea voastră, pentru ca după alegeri să construim împreună un front unionist unit, capabil să ducă Republica Moldova acolo unde îi este locul – în România, în Uniunea Europeană și sub protecția NATO. Este momentul adevărului: acum ori niciodată.”