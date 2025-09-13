PDMM: PAS își face capital politic pe seama extrădării lui Vlad Plahotniuc

„Unii dintre exponenții PAS au apelat de nenumărate ori la ajutorul lui Vlad Plahotniuc, iar alții au participat și la executarea deciziilor luate de fostul lider al Partidului Democrat”. Despre acest lucru vorbește fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, care subliniază că acum mulți dintre ei „tresar noaptea doar de la gândul că Plahotniuc urmează să revină în Moldova”.

„Însuși gândul la dl Plahotniuc al unora din ei, care au fost apropiați de dl Plahotniuc, unii din ei s-au adresat cu anumite rugăminți, cărora dl Plahotniuc le-a rezolvat probleme reale cu care se confruntau, unii din ei au participat sau au fost cu anumit rol în executarea anumitor decizii care se luau inclusiv cu participarea dlui Plahotniuc. Cred că multe dintre aceste persoane noaptea tresar de la gândul că dumnealui urmează să revină în țară, se tem, ei își desenează scenarii”, a declarat Cebotari în cadrul podcastului „Subiect incomod” realizat de Dorin Podlisnic.

De asemenea, Vladimir Cebotari a menționat că extrădarea fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, este tărăgănată intenționat, pentru că cei de la guvernare vor să capitalizeze cât mai mult pe seama acestui subiect.

„Cei de la guvernare vor să capitalizeze pe această situație. În același timp, ei sunt și cumva preocupați de o anumită frică pe care o au. Din acest motiv se tărăgănează extrădarea lui în Moldova. Din acest motiv această extrădare va fi cât de târziu posibilă, astfel încât să poată capitaliza pe ea PAS la aceste alegeri și să-și reducă anumite riscuri pe care ei le întrevăd”, a mai adăugat fondatorul PDMM.