Nicanor Ciochină, acuzat într-un dosar de tortură, a fost plasat în arest pentru 20 de zile

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat într-un dosar de tortură, a fost plasat astăzi, 30 ianuarie, în arest preventiv pentru 20 de zile. Anunțul a fost făcut de către Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.

„Acesta este cercetat de procurorii PCCOCS pentru fapte de tortură, pe care acesta le-ar fi comis atunci când era primar.

Mai exact, acesta ar fi lovit cu mâinile şi cu picioarele, precum şi a înjurat un locuitor al comunei, care mergea anevoios din cauza unei boli care îi afectase picioarele.

Scopul ilegal al pretinsei agresiuni a primarului ar fi fost sǎ-l pedepseascǎ pe bǎrbatul victimǎ, pentru cǎ acesta ar fi dat foc vegetatației de pe porțiunea unui câmp din extravilanul comunei.

Mai mult decât atât, dupǎ ce l-ar fi lovit şi umilit cu cuvinte necenzurate, primarul l-ar fi impus pe bǎrbatul care suferea de o boalǎ a picioarelor, sǎ pozeze la locul incendiului o anumitǎ perioadǎ de timp, pentru ca sǎ-l fotografieze pe fundalul acelui câmp.

Poziționarea impusǎ victimei de cǎtre primarul învinuit, dupǎ agresiunea la care a fost supus, i-ar fi cauzat persoanei dureri intense şi suferințe psihice.

Prin urmare, acesta a fost reținut cu sprijinul angajaților “Fulger” şi învinuit de procurorii PCCOCS de torturǎ. Acum, dupǎ aplicarea arestului preventiv în privința acestuia de cǎtre judecǎtorul de instrucție, învinuitul urmeazǎ sǎ fie investigat, în continuare (timp în care beneficiazǎ de prezumția nevinovǎției, potrivit legii)”, se arată într-un comunicat.