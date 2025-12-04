Reguli noi pentru pâine și paste

Guvernul a aprobat un set actualizat de standarde pentru produsele de panificație și pastele făinoase, cu scopul de a integra pe piață noile categorii de produse apărute în ultimii ani și de a uniformiza practicile din sectorul alimentar. Noile norme stabilesc cerințe clare pentru produsele fără gluten, pentru pastele fără gluten și pentru semifabricatele de panificație congelate – segmente tot mai căutate de consumatori, dar insuficient reglementate până acum. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare susține că modificările vin în întâmpinarea producătorilor și a consumatorilor care solicită transparență, calitate și condiții de procesare conforme cu standardele internaționale.

Un element esențial al noilor reguli este obligativitatea utilizării exclusive a sării iodate în procesul de fabricare a produselor de panificație. Autoritățile afirmă că această cerință rămâne o componentă importantă a politicilor de sănătate publică, menite să prevină carențele de iod – problemă încă prezentă în anumite regiuni ale țării. Prin menținerea acestei obligații, Guvernul urmărește nu doar calitatea ingredientelor, ci și un impact direct asupra stării de sănătate a populației, în special a copiilor și a grupurilor vulnerabile.

Actualizarea standardelor atinge și aspectele ce țin de ambalare, etichetare și depozitare, acolo unde existau practici diferite între producători și zone industriale. Noile condiții stabilesc reguli uniforme privind materialele auxiliare, informațiile obligatorii de pe etichetă, modul de prezentare și păstrare, astfel încât produsele să ajungă la consumatori în condiții de siguranță și cu informații clare despre compoziție, origine și termen de valabilitate. Reglementările urmăresc să reducă discrepanțele din sector și să elimine interpretările neunitare ale normelor.

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, susține că aceste modificări vor contribui la creșterea competitivității produselor autohtone, atât pe piața internă, cât și pe cea externă. Prin standarde clare și transparente, producătorii moldoveni vor avea o poziție mai solidă în fața concurenței internaționale, iar consumatorii vor beneficia de produse conforme, fabricate în condiții moderne. Ministerul afirmă că standardele actualizate reflectă evoluțiile din industrie și tendințele de consum, inclusiv orientarea către produse speciale, cu rețete adaptate diverselor necesități alimentare.

Toate modificările au fost consultate cu producătorii și asociațiile de profil, iar reprezentanții industriei au transmis că noile reguli nu vor genera costuri suplimentare semnificative. În unele cazuri, acestea vor simplifica procesul tehnologic și administrativ, reducând povara birocratică și facilitând accesul produselor moldovenești la piețele externe. Adoptarea standardelor modernizate marchează un pas important în actualizarea cadrului tehnic al industriei alimentare și alinierea acestuia la cerințele europene.