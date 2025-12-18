2025, un an dificil pentru securitatea Moldovei: realizări și provocări raportate de Ministerul de Interne

Ministra de Interne, Daniella Misail‑Nichitin, a caracterizat anul 2025 drept unul dintre cei mai dificili pentru securitatea Republicii Moldova, subliniind că statul s-a confruntat cu un spectru larg de riscuri hibride și digitale. Autoritățile au făcut față unor amenințări hibride și campanii de dezinformare, inclusiv în perioada alegerilor parlamentare, când spațiul informațional a fost intens vizat de mesaje manipulative și tehnici de influență externe. Prioritatea ministerului a fost asigurarea desfășurării în siguranță a scrutinului parlamentar, fără incidente majore care să afecteze procesul democratic.

În ceea ce privește ordinea publică și siguranța rutieră, datele oficiale arată o scădere a criminalității generale în 2025, indicând intervenții mai eficiente ale poliției. Reducerea anumitor categorii de infracțiuni în mediul fizic și digital reflectă adaptarea autorităților la migrarea infracționalității spre spațiul online. În paralel, traficul rutier continuă să fie o provocare, cu sute de accidente și zeci de decese raportate anual, cauzate de factori precum viteza excesivă și conducerea sub influența alcoolului sau oboselii.

Creșterea și sofisticarea amenințărilor cibernetice a determinat inaugurarea unui laborator avansat de combatere a criminalității cibernetice, dotat cu tehnologie de ultimă generație pentru investigații digitale și analiza atacurilor informatice. Acest centru permite poliției să răspundă rapid atacurilor cibernetice tot mai complexe, contribuind la protecția infrastructurii critice și a datelor cetățenilor.

Capturile de droguri au depășit valoarea de 100 de milioane de lei, semnalând eficiența intervențiilor poliției în combaterea traficului ilicit. Totodată, autoritățile raportează un număr semnificativ de denunțuri privind tentative de corupție, ceea ce reflectă creșterea integrității în rândul angajaților și eforturile continue de prevenire a fenomenului de corupție internă.

Digitalizarea Serviciului 112 a îmbunătățit răspunsul la situațiile de urgență, oferind intervenții mai rapide și o comunicare mai eficientă între agențiile implicate. Pentru 2026, ministerul planifică extinderea prezenței forțelor de ordine, crearea de noi companii de carabinieri și securizarea frontierelor, măsuri menite să prevină riscurile hibride și să consolideze protecția cetățenilor.