Alertă pe piața alimentară: biscuiți cu grăsimi trans depășind de 12 ori limita legală, retrași imediat

Autoritatea Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a retras de pe piață aproape 500 de kilograme de biscuiți de import, după ce controalele au scos la iveală un nivel extrem de ridicat de grăsimi trans. Analizele au arătat depășiri șocante: peste 24 de grame de grăsime trans la 100 de grame de produs, depășind de 12 ori limita legală de 2 grame. Produsele au fost imediat interzise la comercializare, iar autoritățile au anunțat că vor continua controalele pentru a preveni punerea pe piață a altor produse nesigure.

Grăsimile trans sunt recunoscute pentru efectele lor nocive asupra sănătății, crescând riscul de boli cardiovasculare, diabet și alte afecțiuni cronice. Specialiștii avertizează că expunerea frecventă la astfel de alimente poate avea efecte grave pe termen lung, iar consumatorii trebuie să fie vigilenți și să verifice etichetele produselor achiziționate.

ANSA subliniază că regulile privind limitele de grăsimi trans se aplică atât produselor importate, cât și celor fabricate în Republica Moldova. În plus, autoritatea va intensifica controalele la nivel național, inclusiv în magazine și depozite, pentru a proteja sănătatea publică și a preveni riscurile asociate consumului de alimente periculoase.

Reacțiile consumatorilor au fost diverse, mulți exprimând îngrijorare față de siguranța produselor alimentare din magazine. Autoritățile recomandă cetățenilor să raporteze orice produs suspect și să evite alimentele cu valori de grăsimi trans ridicate, care pot pune în pericol sănătatea pe termen lung.

În același timp, ANSA reamintește importatorilor și producătorilor locali că respectarea legislației privind siguranța alimentară nu este opțională. Nerespectarea limitelor legale poate atrage sancțiuni și retragerea produselor de pe piață, în timp ce sănătatea consumatorilor rămâne prioritară.