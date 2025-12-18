Buget CEC 2026: aproape jumătate din bani merg direct la partide

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat bugetul pentru anul 2026, stabilind alocări semnificative pentru finanțarea partidelor politice. Dintr-un total de 151 de milioane de lei, peste 66 de milioane vor fi direcționate direct către formațiunile politice, consolidând astfel resursele acestora chiar și într-un an fără alegeri majore.

Cheltuielile pentru funcționarea CEC propriu-zis sunt estimate la puțin peste 48 de milioane de lei, iar consiliile electorale teritoriale vor primi aproximativ 15 milioane. Alegerile locale noi planificate pentru anul viitor sunt estimate să coste 13 milioane de lei, în timp ce votul prin corespondență primește doar 400 de mii, semnalând o alocare minimă pentru metode alternative de vot.

Bugetul propus urmează să fie supus votului Parlamentului, iar discuțiile se anunță tensionate, având în vedere proporția semnificativă alocată partidelor în comparație cu funcționarea instituțiilor electorale. Analizele indică faptul că politica continuă să fie cel mai bine finanțat „proiect” electoral în Republica Moldova, chiar și în absența scrutinurilor generale.

Reacțiile societății civile au fost critice, mulți considerând disproporționate alocările pentru partide în raport cu nevoile instituționale și infrastructura electorală. Specialiștii în finanțarea electorală atrag atenția că transparența și controlul asupra modului în care banii sunt cheltuiți rămân esențiale pentru credibilitatea procesului electoral.

În acest context, CEC și Parlamentul au responsabilitatea de a echilibra finanțarea între funcționarea instituțională și susținerea partidelor, asigurând un cadru legal echitabil și transparent, care să permită desfășurarea corectă a alegerilor locale și naționale.