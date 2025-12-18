Abramovich, presat de guvernul britanic să direcționeze 2,5 miliarde lire către Ucraina

Roman Abramovich, miliardar rus și fost proprietar al clubului Chelsea, se confruntă cu un termen-limită impus de guvernul britanic pentru a debloca 2,5 miliarde de lire sterline rezultate din vânzarea clubului de fotbal. Fondurile au fost blocate încă din 2022, ca urmare a sancțiunilor impuse oligarhilor ruși după invazia Ucrainei, și sunt destinate sprijinirii umanitare a victimelor războiului. Autoritățile britanice subliniază că banii trebuie să ajungă efectiv la oamenii afectați de conflict și nu pot fi folosiți în alte scopuri.

Într-o mișcare controversată, Abramovich ar fi propus ca o parte din aceste fonduri să fie distribuită și populației ruse, ceea ce contravine scopului inițial al blocării. Premierul Keir Starmer a avertizat că, dacă miliardarul nu respectă angajamentul, guvernul britanic este pregătit să acționeze în instanță pentru a se asigura că fiecare penny este direcționat către ajutorul umanitar destinat Ucrainei. Aceasta reprezintă o presiune fără precedent asupra unui oligarh rus cu active în Regatul Unit.

Reprezentanții lui Abramovich nu au oferit niciun comentariu oficial, iar fondurile rămân blocate până la deblocarea lor oficială. Situația atrage atenția asupra mecanismelor internaționale prin care sancțiunile pot fi aplicate efectiv și asupra rolului guvernelor în gestionarea activelor blocate în contextul războaielor și al crizelor umanitare.

Experții în finanțe și drept internațional avertizează că această decizie ar putea crea un precedent pentru modul în care statele pot controla și direcționa averile oligarhilor sancționați, mai ales în cazuri de conflict armat. Deblocarea sau neconformarea cu directivele guvernului britanic ar putea avea consecințe juridice și financiare semnificative pentru Abramovich și pentru structurile financiare implicate.

Între timp, comunitatea internațională urmărește cu atenție evoluția situației, deoarece suma blocată reprezintă un aport considerabil la ajutorul umanitar pentru Ucraina. Decizia finală va demonstra cât de eficiente pot fi sancțiunile și cât de rapid pot fi transformate activele blocate în sprijin concret pentru victimele războiului.