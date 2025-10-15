Promo-LEX a găsit noi încălcări ale drepturilor omului în Transnistria

Asociația Promo-LEX și-a rezumat activitățile de monitorizare din septembrie, menționând „noi încălcări grave ale drepturilor fundamentale ale omului în regiunea transnistreană”.

După cum a raportat asociația pentru drepturile omului pentru Infotag, acestea includ arestări ilegale; condiții inumane de detenție; restricții aplicate fermierilor moldoveni din raionul Dubăsari; tratamente crude în unitățile paramilitare; militarizarea educației; și îndoctrinarea ideologică a copiilor.

Potrivit acestora, „situația economică critică, coroborată cu reluarea evenimentelor militare – primele de la începutul războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei – contribuie la deteriorarea situației sociale și economice din regiune”.

„La fel de alarmant este faptul că regimul de ocupație de la Tiraspol a intensificat măsurile de consolidare a mitului «identității transnistrene», promovându-l activ în rândul copiilor și tinerilor pentru a le insufla ideea că sunt un popor separat, cu o identitate și valori distincte, în comparație cu locuitorii din malul drept al Nistrului”, conchid autorii raportului de monitorizare.

De asemenea, aceștia au menționat că „propaganda locală, care a mediatizat pe scară largă alegerile parlamentare din 28 septembrie, a contribuit la amplificarea tensiunilor prin răspândirea unor narațiuni false și periculoase – despre „reabilitarea nazismului” pe malul drept, presupusa intenție a Chișinăului de a ataca regiunea și transformarea Republicii Moldova într-un „stat autoritar””.