Marea Britanie va trimite experți militari în Moldova

Guvernul britanic a anunțat că va trimite în Republica Moldova experți militari britanici, pentru a instrui forțele armate moldovenești în tactici de combatere a dronelor și pentru a ajuta țara să își consolideze apărarea, pe fondul agresiunii sporite a dronelor rusești pe teritoriul Europei.

Decizia a fost anunțată miercuri de secretarul britanic al apărării, John Healey, la reuniunea miniștrilor apărării din cadrul NATO de la Bruxelles. Măsura face parte din „eforturile internaționale de contracarare a agresiunii Rusiei”.

Contactată de IPN, șefa Serviciului informare și comunicare cu mass-media al Ministerului Apărării, Maria Aramă, a confirmat desfășurarea de experți militari britanici în Republica Moldova. Aceasta a precizat că nu este vorba despre militari străini care ar urma să activeze pe teritoriul Moldovei, ci despre posibile forme de cooperare tehnică și expertiză, realizate în strictă concordanță cu statutul de neutralitate al Chișinăului.

Maria Aramă a menționat că Republica Moldova are cu Regatul Unit al Marii Britanii, la fel ca și cu alți parteneri externi, o colaborare eficientă pe parcursul a mai mulți ani, pentru sprijin în contextul consolidării capacităților de apărare al țării.

Contactați de IPN, reprezentanții Ambasadei Marii Britaniei la Chișinău au menționat că Republica Moldova și Regatul Unit au o relație puternică și de lungă durată în domeniul apărării și securității.