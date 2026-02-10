Stațiile Lukoil din Moldova nu acceptă plățile cu cardul bancar: Ce spune ASP

Cetățenii încearcă să plătească cu cardul la Lukoil, dar tranzacția nu merge. În acest context, Agenția Servicii Publice (ASP) precizează că două bănci din Moldova au blocat conturile companiei.

„Două bănci comerciale din Republica Moldova au blocat conturile clientului lor, Lukoil, și au informat ASP în legătură cu faptul că au constatat neconcordanțe între informațiile privind beneficiarul efectiv prezentate băncii de către clientul lor (LUKOIL) și informațiile privind beneficiarul efectiv disponibile în Registrul de Stat al Unităților de Drept (administrat de către ASP).

În situația depistării unei neconcordanțe, băncile sunt obligate să blocheze conturile clientului și să informeze, în termen de 5 zile lucrătoare, Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice. După ce a primit notificarea din partea băncilor, ASP este obligată să facă o notare în Registrul de Stat al Unităților de Drept privind neconcordanța constatată.

Totodată, băncile informează clientul că acesta trebuie să se prezinte la ASP și să-și actualizeze datele privind beneficiarul efectiv”, comunică responsabilii de la ASP.