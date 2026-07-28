Țigări de contrabandă, ascunse într-un camion cu căpșune. Percheziții în nordul țării

Oamenii legii investighează un caz de contrabandă cu 7,2 milioane de țigări, aduse din Ucraina și destinate pieței din România. Acestea au fost ascunse într-un transport de 15 tone de căpșune.

Potrivit Poliției de Frontieră, membrii grupului infracțional ar fi înlocuit o parte din marfa declarată oficial cu țigări. Acestea ar purta însemnele unei mărci din Republica Moldova și ar fi fost contrafăcute în Ucraina.

Lotul de căpșune era transportat pe 26 de paleți, în 460 de cutii de carton. Țigările au fost descoperite de autoritățile ucrainene la ieșirea din țară spre Republica Moldova, iar marfa a fost pusă sub sechestru.

Ulterior, oamenii legii au efectuat 14 percheziții în nordul Republicii Moldova, cu sprijinul polițiștilor de frontieră din cadrul Direcției acțiuni speciale la frontieră. Acțiunile au vizat patru persoane cu vârste cuprinse între 31 și 45 de ani.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace de probă relevante pentru cauza penală.

Cazul este investigat de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigarea criminalității transfrontaliere și de ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Acțiunile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate în schema de contrabandă.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii.