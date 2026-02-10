Mircea Cărtărescu, Doctor Honoris Causa al Universității de Stat din Moldova

Scriitorul și profesorul universitar Mircea Cărtărescu a primit titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat din Moldova, în cadrul unei ședințe solemne a Senatului USM.

Distincția i-a fost acordată pentru contribuția sa excepțională la literatura română și universală, studiile literare și promovarea valorilor culturale românești.

Rectorul Universitatea de Stat din Moldova, Igor Șarov, a menționat în cadrul evenimentului că este o onoare deosebită pentru instituție să-l aibă în comunitatea sa academică pe scriitorul și profesorul universitar Mircea Cărtărescu, personalitate marcantă a literaturii contemporane, a cărui operă și activitate intelectuală reprezintă un reper de excelență, inspirație și dialog cultural autentic pentru mediul universitar.