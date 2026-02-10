Scandalul de la biserica din Denereu: Alte 4 persoane, reținute pentru 72 de ore

Încă patru persoane au fost reținute de oamenii legii pentru 72 de ore, după ce au fost implicate în incidentul de la biserica din Dereneu, raionul Călărași, anunță Poliția.

Cu câteva minute în urmă, și primarul satului Denereu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de oamenii legii.

Astăzi, 10 februarie, aproximativ 150 de persoane, printre care și preoți, au rupt cordonul Poliției și au intrat în biserica din satul Denereu, raionul Călărași.