Primarul satului Denereu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, reținuți de oamenii legii

Primarul satului Denereu și avocatul preotului, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de oamenii legii. „În acțiunile coordonate de aceștia au fost ultragiați carabinierii, au fost sustrase stațiile de comunicare ale oamenilor legii și infiltrate femei pentru a rupe cordonul poliției”, preciează IGP.

„Poliția Națională califică acest fapt drept provocare, cu implicarea persoanelor sensibile (femei și copii) și sfidarea legii, fapt documentat de instituțiile de drept”, se arată în comunicatul Poliției.

Cu câteva ore în urmă, aproximativ 150 de persoane, printre care și preoți, au rupt cordonul Poliției și au intrat în biserica din satul Denereu, raionul Călărași.

Ministrul Culturii, Cristian Jardan a venit cu o reacție după tensiunile din satul Dereneu, raionul Călărași, făcând apel „la calm și înțelepciune”. „Situația nu trebuie exploatată politic, în special, de unii deputați care instigă la ură și nesupunere. Ea trebuie rezolvată legal”, a scris Jardan pe rețele și a menționat că lăcașul a fost oferit Mitropoliei Basarabiei în anul 2019, pentru o perioadă de 50 de ani.

Ulterior, Inspectoratul General de Poliție a venit cu precizări în legătură cu scandalul în care este vizată biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași. Oamenii legii califică acțiunile drept forme de provocare, menite să creeze disensiuni în societate, prin folosirea unui instrument sensibil religia.

Tensiunile au revenit în satul Dereneu, raionul Călărași, unde accesul în biserica „Adormirea Maicii Domnului” rămâne blocat. Duminică, mai mulți credincioși, împreună cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, nu au fost lăsați să intre în lăcaș, fiind opriți de oamenii legii. Din acest motiv, Sfânta Liturghie a fost oficiată în curtea bisericii, anunță Episcopia pe rețelele de socializare.

Un scandal uriaș a avut loc la ușa bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Mai mulți creștini, alături de Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop de Ungheni și Nisporeni, nu au putut intra în lăcașul sfânt, accesul fiindu-le interzis de câțiva oameni ai legii, prezenți la fața locului. Episcopia de Ungheni relatează că, „polițiști și carabinieri s-au baricadat în fața ușii de la intrarea principală a bisericii fără a prezenta vreun act confirmativ, îngrădind posibilitatea creștinilor de a intra în sfântul lăcaș pentru a se ruga. Mai mult decât atât, în interior, de dimineață se afla parohul acestei biserici, preotul Alexandru Popa, împreună cu unul din copiii săi, minor. Și întreaga zi, au fost ținuți închiși, fără mâncare și apă, nepermițându-le să iasă pentru necesitățile personale”.