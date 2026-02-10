Maia Sandu: Reevaluarea imobilelor nu presupune automat impozite mai mari

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că procesul de reevaluare a imobilelor nu înseamnă neapărat majorarea impozitelor pentru cetățeni, subliniind că deciziile finale privind nivelul taxelor aparțin administrațiilor publice locale.

Invitată la emisiunea Cutia Neagră de la TV8, șefa statului a explicat că reevaluarea este un proces necesar, întrucât valoarea reală a multor imobile diferă semnificativ de cea indicată în acte, iar statul are obligația de a avea evidențe corecte și actualizate.

Maia Sandu a precizat că APL-urile pot adopta decizii astfel încât reevaluarea să nu ducă la creșterea taxelor pentru proprietari, accentuând că scopul principal al procesului este corectarea valorii cadastrale, nu majorarea impozitelor. Potrivit acesteia, reevaluarea nu poate fi evitată, deoarece ține de buna administrare a patrimoniului și de respectarea legalității.

Șefa statului a insistat că discuția trebuie purtată corect, întrucât nu evaluarea este problema, ci modul în care autoritățile locale aleg să aplice politicile fiscale ulterior, responsabilitatea revenind în acest caz administrațiilor publice locale.