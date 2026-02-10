VIDEO: Un grup de preoți însoțiți de 150 de persoane au rupt cordonul Poliției și au intrat ilegal în biserica din Dereneu

Cu puțin timp în urmă, un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, au rupt cordonul Poliției și au pătruns forțat în biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași.

Potrivit oamenilor legii, aceste acțiuni sunt contrar legii, mai ales că în lăcaș erau prezenți copii minori, care au fost presați emoțional.

Cazul a fost înregistrat, iar oamenii legii documentează incidentul.

Paralel, pe rețelele sociale circulă secvențe cu momentul în care enoriașii forțează ușa bisericii și strigă către polițiști: „La o parte”, „Deschide-ți ușa”.

Amintim că tensiunile din Dereneu durează de mai mulți ani și a fost reaprins în ianuarie și februarie 2026. Litigiul a început în 2017, când preotul Florinel Marin, susținut de o parte dintre enoriași, a decis să treacă de la Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Moscovei, la Mitropolia Basarabiei, parte a Bisericii Ortodoxe Române. În 2018, preotul a fost scos forțat din biserică, iar lăcașul a fost preluat de un preot numit de Mitropolia Moldovei.

Curtea Supremă de Justiție a confirmat în iunie 2025 dreptul Comunității Religioase „Adormirea Maicii Domnului”, afiliată Mitropoliei Basarabiei, de a folosi biserica, iar clădirea este de asemenea monument istoric și aparține Ministerului Culturii. Recent, pe 8 februarie 2026, o slujbă a fost oficiată în fața bisericii, în timp ce accesul în interior era păzit de polițiști, provocând tensiuni între susținătorii celor două mitropolii.

Mitropolia Moldovei a acuzat o „preluare forțată” a lăcașului, în timp ce Mitropolia Basarabiei susține că acțiunile lor reprezintă punerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești definitive. Poliția a calificat acțiunile ca fiind provocări menite să creeze disensiuni, precizând că biserica a fost blocată din interior de preotul Mitropoliei Moldovei împreună cu familia sa, și nu de autorități.

Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a făcut apel la calm și a subliniat că situația nu trebuie exploatată politic. El a menționat că există două comunități ortodoxe care trebuie să coexiste „în liniște, pace și comuniune spirituală” și că interesul autorităților este ca monumentul să fie păstrat și utilizat în beneficiul comunității.