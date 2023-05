PSD se prăbuşeşte în sondaje

Jurnalista Anca Alexandrescu a venit cu informații incendiare în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a dezvăluit jocurile de culise din spatele deciziei PSD de a nu prelua conducerea Guvernului și de a-l lăsa pe Nicolae Ciucă să preia întreaga responsabilitate a administrării situației dificile în care se află România în acest moment, scrie realitatea.net.

„În acest moment asistăm la o capcană care a fost întinsă PNL-ului și lui Nicolae Ciucă. Nicolae Ciucă pare oricum depășit de această situație și nu înțelege de fapt jocurile politice care vin din zona PSD – UDMR.

Din informațiile pe care le am, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor vor alegeri anticipate, vor să forțeze mâna lui Klaus Iohannis să se organizeze alegeri anticipate pentru că, dupa mai multe discuții cu consultanții și cu oamenii din partid, PSD a ajuns la concluzia că este exact așa cum spuneau în urma cu cateva zile. Le-a fost pus pe masă un sondaj care arată PSD la 27% si cu tendinta de scadere. Ori o intrare a PSD în acest moment pe fondul unor proteste care se anunță în valuri, ar însemna o scadere și mai mare a PSD în sondaje . Le este foarte mare teama de AUR care le sufla in ceafa. Mai mult de atat, UDMR ar fi in pierdere, ar pierde un portofoliu important.

Singurul care ar fi in situatia de față căștigător dacă s-ar face rotativa ar fi PNL. Așadar PSD și UDMR și-au dat mâna împotriva PNL iar PNL, cel putin prin Nicolae Ciucă și Klaus Iohannis au căzut în această capcană. Și vor încerca să încurajeze și mai mult aceste proteste de stradă ca să îl țină în geam pe Nicolae Ciucă până când Iohannis se va decide sa organizeze alegeri anticipate,” a spus Anca Alexandrescu.

„Mai am o informație foarte importantă, și anume faptul că cei de la PSD se întâlnesc într-un loc secret, nu se întâlnesc la partid, ci la un hotel de lux din București care aparține unui fost partener de afaceri al lui Sorin Grindeanu, domnul Albulescu, despre care am mai vorbit. Nu știu de cine se tem și de ce nu vor să fie înregistrați, dar este foarte clar că în acest moment asistăm doar la un joc politic. În nici un caz PSD și UDMR nu sunt interesați de revenicările reale ale profesorilor, singurul lor interes este doar să se salveze politic și să îngroape PNL și mai tare. Este singura soluție pe care o au, să stea cât mai departe de această rotativă. Marcel Ciolacu fuge ca dracul de tămâie de această guverare. Vor face tot ce se poate să-l aducă pe Iohannis în situația de a accepta alegerile anticipate,” a spus realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

