Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei

Conform datelor publicate recent, numărul victimelor ruse este în creștere, recrutările sunt în scădere, iar cuceririle teritoriale se reduc. Rata pierderilor în rândul soldaților ruși din Ucraina a atins un nou maxim lunar în luna martie, potrivit forțelor armate ucrainene. Acestea afirmă că producția de drone a permis efectuarea unui număr record de atacuri, scrie aljazeera.com.

Ucraina a înregistrat 35.351 de victime ruse luna trecută, 96% dintre acestea fiind cauzate de drone, iar restul de focul de artilerie și de arme de calibru mic. Această rată a victimelor a reprezentat o creștere de 29% față de februarie, a declarat comandantul-șef al Ucrainei.

„Acestea sunt pierderi clar confirmate: avem înregistrări video ale fiecărui astfel de atac în sistemul nostru”, a spus ministrul ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov.

Pierderile sunt ușor peste un record anterior stabilit în decembrie și par să confirme afirmația Ucrainei că rata victimelor rusești crește inexorabil în acest an. Colonelul Pavlo Palisa, șef adjunct al Biroului Prezidențial al Ucrainei, a declarat pentru RBC-Ucraina că Rusia a suferit 316 victime pentru fiecare kilometru pătrat capturat în primele trei luni ale anului 2026, comparativ cu 120 de victime pe kilometru pătrat anul trecut.

Ministerul Apărării din Ucraina a declarat că Rusia nu a reușit să înlocuiască toate pierderile înregistrate din decembrie. Rusia și-a propus să recruteze 409.000 de soldați contractuali în acest an, au declarat forțele armate ucrainene în ianuarie.

Aceasta înseamnă o rată medie zilnică de recrutare de 1.120. Însă inițiativa ucraineană „Vreau să trăiesc”, care oferă canale de comunicare pentru soldații ruși care doresc să se predea, a declarat că Rusia a recrutat 940 de soldați pe zi în primul trimestru.

Dacă acest ritm se menține, înseamnă că recrutarea rusă se îndreaptă spre un deficit de 65.000 de oameni în acest an. Ucraina consideră acum lipsa de efective o slăbiciune strategică a Rusiei pe care o poate exploata. Președintele Volodimir Zelenski, și-a stabilit în ianuarie un obiectiv de 50.000 de victime rusești pe lună, pe care l-a numit „nivelul optim” pentru a se asigura că forțele ruse se slăbesc iremediabil.

„Ne îndreptăm cu încredere spre obiectivul nostru strategic, peste 50.000 de ocupanți eliminați pe lună”, a declarat Ministerul Apărării ucrainean.

Teritoriul pe care Rusia îl cucerește în schimbul pierderilor sale tot mai mari se află, de asemenea, într-un declin pe termen lung, potrivit estimărilor Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think tank cu sediul la Washington. Forțele ruse au capturat în medie 5,5 km² pe zi în acest an, comparativ cu 10,66 km² pe zi la mijlocul anului trecut și 14,9 km² pe zi la sfârșitul anului 2024, a declarat ISW.

Zelenskyy a spus că realitatea dură a slăbiciunii forței de muncă stă la baza cererii de încetare a focului a președintelui rus Vladimir Putin, ca Ucraina să predea cartierul puternic fortificat din regiunea estică Donețk pe care îl deținea în august anul trecut.

„Ei cred că, dacă ne retragem, nu vor pierde sute de mii de oameni”, a declarat Zelenski pentru Associated Press într-un interviu acordat săptămâna aceasta.

Dronele sunt cheia

Oficialii ucraineni atribuie producției de drone și instruirii forțelor armate creșterea letalității acestora. Comandantul-șef Oleksandr Syrskii a declarat că forțele armate au lovit 151.207 ținte în martie folosind drone, o creștere de 50% față de februarie. Acesta este rezultatul a 11.000 de misiuni cu drone pe zi.

„Toate acestea reprezintă un maxim istoric”, a spus Syrskii.

Palisa a spus că acest lucru se datorează faptului că producția de drone a Ucrainei a reușit să o depășească pe cea a Rusiei, ajungând la un raport general de 1,3:1 în ceea ce privește dronele cu vizualizare la persoana întâi (FPV) pe linia frontului.

Alte rapoarte au sugerat că Ucraina își crește producția de drone. Fedorov a spus că dronele de interceptare ucrainene au doborât un număr record de 33.000 de UAV-uri rusești de diferite tipuri în martie – de două ori mai multe decât în luna precedentă.

Adjunctul său, Serhii „Flash” Beskrestnov, a declarat că lucrează cu producătorii de drone de interceptare pentru a dezvolta următoarea generație de drone de interceptare capabile să zboare cu 400-550 km/h, pentru a contracara dronele Shahed cu propulsie cu reacție la care Rusia trece treptat.

Fire Point, cel mai mare producător ucrainean de drone cu rază lungă de acțiune utilizate în majoritatea atacurilor din adâncul teritoriului rus, a declarat pentru Reuters că a proiectat două rachete balistice cu o rază de acțiune de 300 km și 850 km, care se apropie de etapa de desfășurare.

Modelul cu rază mai lungă de acțiune este capabil să ajungă la Moscova.

Ucraina câștigă „inițiativa strategică” defensivă

Syrskii consideră că forțele ucrainene, deși încă cedează mici porțiuni de teritoriu, au câștigat acum „inițiativa strategică”, deoarece „nu permit trupelor ruse să reia o ofensivă la scară largă”.

El a afirmat că intensificarea atacurilor cu rachete de rază medie împotriva infrastructurii logistice, depozitelor, posturilor de comandă și depozitelor de petrol situate la 30-120 km în spatele liniilor ruse a fost deosebit de eficientă în blocarea atacurilor ruse – una dintre principalele priorități operaționale.

Syrskii a declarat pe 5 aprilie că luptele au fost cele mai intense în Dnipropetrovsk, unde forțele ucrainene au recucerit opt localități și 480 km pătrați de teritoriu.

Conducerea Ucrainei consideră de mult timp că Rusia nutrește ambiții teritoriale de a ocupa regiunile Odesa și Mykolaiv pentru a controla întreaga coastă ucraineană a Mării Negre și pentru a crea o zonă tampon în nordul Ucrainei.

Palisa a declarat pentru RBK-Ucraina pe 8 aprilie că Rusia intenționa, de asemenea, să creeze o zonă tampon în sudul regiunii Vinnytsia din sud-vestul Ucrainei, lângă teritoriul rusofon al Transnistriei din Moldova.

A fost pentru prima dată când un oficial ucrainean a sugerat o astfel de ambiție. „Sunt 100% convins că rușii vor să ne ocupe complet”, a declarat Zelenski pentru AP.