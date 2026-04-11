Slujba dimineții, lumina Învierii și împărtășirea: Ce semnifică Sâmbăta Mare

Sâmbăta Mare este ziua în care trupul Mântuitorului a fost pus în mormânt și ultima zi din Săptămâna Patimilor, când credincioșii se pregătesc pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

Preotul paroh Pavel Borșevschi a declarat pentru IPN că încă de dimineață credincioșii vin la biserică pentru liturghie, moment în care biserica își schimbă veșmintele din cele întunecate în cele albe, semn al trecerii de la durere la bucuria Învierii.

Preotul a explicat că în această zi sunt citite texte din Sfânta Scriptură care amintesc profețiile despre Învierea lui Hristos și pregătesc sufletește credincioșii pentru marea sărbătoare. El a menționat că Sâmbăta Mare simbolizează odihna lui Hristos în mormânt, dar și începutul biruinței asupra morții, motiv pentru care credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbe și să rămână aproape de biserică pe parcursul întregii zile.

După slujba de dimineață, creștinii aduc la biserică bucatele tradiționale de Paște – ouă roșii, cozonac și pască – pentru a fi sfințite. Potrivit părintelui Pavel Borșevschi, mielul pascal are o semnificație deosebită și amintește de jertfa Mântuitorului. El a explicat că alimentele tradiționale reprezintă și o formă de pomenire și recunoștință pentru jertfa lui Hristos, iar masa de Paști este înțeleasă ca un act spiritual, nu doar ca o tradiție culinară.

Pregătiri pentru slujba de Înviere

Preotul a mai menționat că, în cursul zilei, credincioșii se pregătesc sufletește pentru noaptea Învierii prin rugăciune și odihnă, astfel încât să poată participa la slujba de la miezul nopții. El a subliniat că, de regulă, în această zi atenția este îndreptată spre pregătirea sufletească și spre apropierea de biserică.

Spre miezul nopții începe slujba Învierii, în biserică se sting luminile, iar credincioșii așteaptă în liniște vestirea Învierii. Preotul iese apoi din altar cu lumânările aprinse și rostește îndemnul „Veniți de luați lumină!”, iar flacăra este transmisă din mână în mână de credincioși.

După primirea luminii, credincioșii înconjoară biserica, simbolizând ieșirea Fiului Domnului din mormânt, iar slujba continuă cu cântarea „Hristos a înviat” și cu citirea Evangheliei Învierii. Potrivit părintelui Pavel Borșevschi, un alt moment important al nopții este Sfânta Împărtășanie, la care credincioșii participă pentru a se uni cu Hristos și pentru a primi binecuvântarea sărbătorii.

El a adăugat că acei credincioși care nu au reușit să sfințească bucatele în prima parte a zilei o pot face și în dimineața zilei de Paște, după slujba Învierii. Parohul spune că biserica rămâne deschisă pentru toți cei care doresc să participe la această rânduială. Totodată el a subliniat că esența sărbătorii nu constă doar în pregătirea mesei, ci în participarea la slujbă și în trăirea credinței.

Potrivit parohului Pavel Borșevschi, noaptea Învierii marchează trei momente fundamentale pentru creștinism: biruința asupra morții, distrugerea iadului și începutul unei vieți noi. El a adăugat că participarea la slujba de Înviere este considerată cea mai importantă formă de mărturisire a credinței și de întâmpinare a sărbătorii Paștelui.