Rusia și Ucraina au făcut un sâmbătă un schimb de prizonieri, înaintea armistițiului de Paște

Rusia și Ucraina au făcut sâmbătă un schimb de 350 de prizonieri de război, câte 175 din fiecare tabără, a anunțat Ministerul Apărării din Rusia, cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a armistițiului de Paște, transmite AFP.

„Pe 11 aprilie, 175 de militari ruși au fost repatriați din teritoriul controlat de Kiev. În schimb, au fost predați 175 de prizonieri de război din rândul forțelor armate ucrainene”, a spus Ministerul Apărării din Rusia, într-un comunicat publicat pe aplicația MAX.

Rusia și Ucraina s-au atacat reciproc cu drone în noaptea de vineri spre sâmbătă, cu câteva ore înainte de scurtul armistițiu cu ocazia Paștelui ortodox, anunțat de Vladimir Putin și acceptat de omologul său Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a avertizat însă sâmbătă că Kievul va riposta „lovitură cu lovitură” la orice încălcare a armistițiului.

În Ucraina, ținta a cel puțin 160 de drone lansate de Rusia, patru persoane au murit în urma atacurilor din estul și sudul țării, potrivit Kievului.

Regiunea sudică Odesa a fost cea mai grav afectată, autoritățile locale raportând moartea a două persoane într-un atac rus asupra unei zone rezidențiale, precum și pagube la infrastructura civilă.

În regiunea Sumî (nord-est), la granița cu Rusia, atacurile cu drone asupra clădirilor de locuit au rănit, de asemenea, 14 rezidenți.

De cealaltă parte a frontului, o serie de drone lansate de Ucraina asupra regiunii ruse Krasnodar (sud) a provocat un incendiu într-un depozit de petrol și a avariat clădiri rezidențiale, potrivit autorităților.

De asemenea, două persoane au fost ucise în urma unui atac cu drone ucrainene asupra teritoriilor din regiunea Donețk aflate sub control rus, au afirmat autoritățile instalate de Moscova.

Aceste atacuri au avut loc în timp ce Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu pe durata Paștelui ortodox, de sâmbătă la ora 16:00 (13:00 GMT) până duminică seara, potrivit Kremlinului.