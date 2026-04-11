Ion Tăbârță: „Rusia a accelerat, de fapt, integrarea europeană a Republicii Moldova”

Retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI) devine oficială, după publicarea în Monitorul Oficial a decretului de promulgare semnat de președinta Maia Sandu. Decizia marchează o ruptură clară de spațiul postsovietic și confirmă orientarea strategică spre Uniunea Europeană, în timp ce experții avertizează asupra intensificării dezinformării din partea Moscovei.

Analistul politic, Ion Tăbârță, susține că reacțiile Federației Ruse sunt însoțite de manipulări privind relațiile economice, menite să distorsioneze percepția publică.

„Ni se prezintă cifre precum că, în perioada 2011-2021, relațiile comerciale ale Republicii Moldova cu Rusia ar fi reprezentat în jur de 40%, ceea ce nici pe departe nu este adevărat. Da, această cotă a existat până în 2011, în mod special până în 2009. Însă după 2011, relațiile noastre economice și comerciale cu Rusia au început să se diminueze semnificativ, să se degradeze foarte clar, iar cota Rusiei în balanța comercială externă a Republicii Moldova s-a redus considerabil. Federația Rusă nu era de acord ca Republica Moldova să negocieze Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și a început să ne lovească dureros economic. Ne amintim și de interpretările batjocoritoare, potrivit cărora vinurile moldovenești ar fi bune doar pentru a vopsi garduri, iar prunele sau merele ar conține viermi”, a explicat Ion Tăbârță la Radio Chișinău.

În acest context, analistul subliniază că deteriorarea relațiilor nu este rezultatul unor decizii ale Chișinăului, ci consecința presiunilor exercitate de Moscova.

„Dar anume Federația Rusă a dus relația economică dintre Republica Moldova și Rusia în punctul în care se află astăzi. În acest mod, de fapt, Rusia a accelerat procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Rusia ar trebui să privească realist de ce s-a ajuns la acest nivel al relațiilor economice, iar în ceea ce privește nemulțumirea sa, trebuie spus că Moscova vede spațiul CSI ca pe unul al pretențiilor geopolitice. CSI este, mai degrabă, un instrument de legitimare a acestor pretenții asupra spațiului postsovietic”, a adăugat expertul.

Totodată, Tăbârță explică faptul că ieșirea din CSI are o semnificație mai largă, legată de desprinderea de influența geopolitică rusă.

„Orice ieșire din acest spațiu înseamnă că statele respective ies sau sunt pe cale să iasă de sub sfera de influență a Federației Ruse. Statele baltice nu fac parte din CSI și vedem că nu se află sub influența Moscovei. Pe aceeași cale merge acum și Republica Moldova. Pentru Federația Rusă, orice stat care iese din CSI și se integrează într-un alt spațiu geopolitic, cum este cel al Uniunii Europene sau NATO, înseamnă pierderea treptată a controlului și diminuarea influenței sale. Federația Rusă nu poate accepta acest lucru, deoarece, pentru Moscova, Republica Moldova face parte din așa-numitul „russkii mir”. Rusia nu întreabă popoarele dacă doresc sau nu să facă parte din sfera sa de influență, contează doar ceea ce își dorește ea. De aici și aceste reacții dure. În realitate, Republica Moldova de mult timp nu mai are o activitate relevantă în cadrul CSI, iar acest subiect și-a pierdut actualitatea, rămânând mai mult la nivel simbolic. Din această perspectivă, CSI reprezintă, în esență, pretenția geopolitică a Federației Ruse asupra statelor postsovietice”, a declarat Ion Tăbârță.

Republica Moldova a denunțat Acordul de constituire a CSI, Protocolul aferent și Statutul organizației, invocând nerespectarea principiilor fundamentale, inclusiv a integrității teritoriale, încălcate de Federația Rusă. Autoritățile de la Chișinău au precizat că relațiile cu statele membre vor continua în format bilateral, în funcție de interesele economice și politice ale țării.