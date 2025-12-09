R. Moldova ar putea avea o nouă Lege a presei în 2026

Toate acțiunile considerate ilegale în spațiul offline ar trebui să fie reglementate și în mediul online, susține Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente (API). El avertizează că ideea greșită potrivit căreia libertatea de exprimare pe Internet ar însemna lipsa responsabilității contribuie la probleme precum dezinformarea, discursul de ură și discriminarea.

„Discursul de ură și discriminarea sunt deja interzise legal, inclusiv online, însă reglementările privind dezinformarea sunt insuficiente”, a declarat Macovei în cadrul emisiunii Zi de Zi de la Radio Moldova, în contextul celei de-a zecea ediții a Forumului Mass-Media desfășurat la Chișinău.

El a adăugat că până la mijlocul anului 2026 este așteptată adoptarea unei noi legi a presei, menită să înlocuiască vechiul cadru normativ din 1994. Aceasta va introduce reguli clare pentru presa online, în timp ce rețelele sociale vor fi supuse regulamentelor europene la care Republica Moldova trebuie să se alinieze. Respectarea noilor norme va fi monitorizată de Consiliul Audiovizualului.

„Libertatea de exprimare nu este absolută. Conținutul care urmărește dezinformarea sau încalcă drepturile altor persoane trebuie sancționat”, a subliniat Macovei.

Resurse limitate afectează independența editorială

Directorul API a precizat că unele probleme semnalate la Forumul Mass-Media au fost deja soluționate. Printre acestea se numără decizia Guvernului de a compensa majorarea costurilor de distribuție pentru ziare, prevenind astfel posibile închideri. De asemenea, a fost adoptată o nouă lege privind fondul de subvenționare a mass-mediei, care oferă redacțiilor acces la finanțare publică pentru proiecte relevante pentru dezvoltarea democratică a țării.

Totuși, rămân numeroase provocări, inclusiv siguranța profesională a jurnaliștilor și dificultățile de pe piața publicității. „Ne concentrăm pe aceste subiecte cu speranța că se vor transforma în politici publice sustenabile pentru mass-media”, a adăugat Macovei.

În ceea ce privește evoluția sectorului, acesta menționează că, deși situația presei din Moldova nu s-a deteriorat semnificativ în comparație cu alte țări, progresele sunt limitate. Piața publicității rămâne redusă, ceea ce afectează independența editorială și sustenabilitatea financiară a redacțiilor.

Macovei a mai atras atenția asupra nevoii de specialiști pregătiți în domenii noi, precum editare video și Social Media Marketing, esențiali pentru media modernă, și a subliniat că instituțiile de învățământ trebuie să se adapteze pentru a răspunde acestor cerințe.